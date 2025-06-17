廢監院違背黨宗旨？　羅智強：國父能接受李俊俋公務車接狗？

▲國民黨立委羅智強 。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨立院黨團提案要修憲廢監察院，連署人數達到32位，已可成立修憲委員會。其中，有22位藍委參與連署，國民黨團首席副書記長羅智強今（17日）說，黨團開放國民黨委員參與有關監察院改革的連署；至於外界關注黨章部分，他強調，主張廢的是肥貓院不廢監察權，「現在的監察院，國父孫中山先生看到李俊俋用公務車專車接送愛犬，國父能接受嗎？」

對於有國民黨立委參與修憲，黨團態度如何？黨中是否有其他意見？羅智強表示，黨團決議很簡單，開放國民黨委員參與有關監察院改革的連署。至於黨章部分，他主張廢的是肥貓院不廢監察權，「現在的監察院，國父孫中山先生看到李俊俋用公務車專車接送愛犬，國父能接受嗎？」

羅智強直言，如果要回到五權憲法原初精神，監察院是民意機關，現在的監察院就不是民意機關，根本不配是五權。

羅智強提到，民眾黨的提案是要廢院移權，把權移到民意機關立法院，這是對的；有另外一條路是監察院依然保留，監察委員恢復民選，這也是一個路徑，「兩種路徑我們都接受，因為重點是要恢復監察權的民意機關地位」。

羅智強說，只是目前只有看到一個路徑，如果有第二個路徑的話，他跟吳宗憲委員也都會支持；他還說，如果有第二個路徑，搞不好民進黨突然想改變立場，或是有個別委員要提案，拿給我們都會參與連署。

「民眾黨啟動的是第一個步驟，憲政改革的開始，一旦修憲委員會成立後，很多提案可以進到裡面。」羅智強表示，民進黨也可以提案、國民黨也可以，那時候可能就有更多版本，說不定有比目前更好的版本。

羅智強說，總而言之，先讓賴總統這麼關心的廢除監察院、陳菊院長這麼關心的末代監察院，能趕快末代，這應該是全民共識，「黨團決議很簡單，黨團有開大會，決議是開放委員加入連署，同時也有跟黨中央報備」。

▲民眾黨召開「在野集結：掌握憲改時刻 廢除酬庸監院」記者會。（圖／記者黃克翔攝）