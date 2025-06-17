不認同國安簡報做朝野溝通起步　林濁水：僵局非一兩次簡報可解決

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德日前邀請在野黨領袖舉行的「重大國安情勢簡報」，16日公布將於本週三（18日）上午9時舉行。對此，前立委林濁水表示，為什麼是國安簡報做朝野溝通起步？假定藍白都對中共、美國不了解？這恐怕會有問題，因為對中共的了解，國民黨恐怕不會弱於民進黨。他強調，朝野共識難成的是價值觀、統獨立場，這恐怕不是簡報一次兩次可以解決的。

針對總統賴清德召開國安簡報，發言人郭雅慧16日指出，此次會議四報告案分別為「中國軍事擴張與國軍應處」、「全球局勢挑戰與我國外交戰略」、「當前中國情勢與對兩岸關係之挑戰」、「中國混合戰威脅與國際因應」。總統將全程與會，展現最高度慎重與誠意，另外，為促朝野政黨坦率真誠溝通交流，原先議程即已規劃綜合討論，歡迎在野領袖於綜合討論中進行對話。

對此，林濁水表示，為什麼是國安簡報做朝野溝通的起步？是要透過情報共享做整合共識基礎？那麼就是假定藍白都對中共、美國都不了解？這恐怕有問題。

林濁水指出，因為對中共的了解，國民黨恐怕不會弱於民進黨，像淡江大學戰略研究所兼任副教授黃介正、前國防部副部長林中斌等等都是大牌，他們都出身國民黨，也都曾被民進黨政府重用，另外，像淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山也一直在民進黨的智庫中。

林濁水強調，朝野共識難成的是價值觀、統獨立場，這恐怕不是簡報一次兩次可以解決的。衝突更重要的關鍵還有憲政體制問題，這不談僵局根本永遠無解。

▼前立委林濁水。（圖／記者屠惠剛攝）