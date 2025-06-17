破9成罷雙吳連署抄來的　綠批厚顏無恥：朱立倫不用向國人道歉？

▲民進黨發言人吳崢。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹及相關黨部幹部等人涉犯偽造文書、假連署、抄名冊，昨遭檢調起訴，起訴書更揭露，罷免吳思瑤、吳沛憶連署偽造率高達九成以上，且已有多位志工、黨工認罪。對此，民進黨今（17）日指出，沒想到有政黨如此厚顏無恥，拿著九成偽造的連署書要罷免民進黨立委，當北檢約談黃呂錦茹時，國民黨率眾跑到現場聲援，包括黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安及多位藍委，請問當時是在挺犯罪嗎？朱立倫還不出來向國人道歉？

民進黨今召開「史上最高九成偽造率，國民黨還不道歉？」記者會，痛批國民黨系統性涉犯違法情事，企圖詐騙民主，朱立倫身為黨主席，面對各地黨部都有被爆舞弊情事，應立即為踐踏台灣民主破壞憲政道歉。



吳崢表示，昨天北檢針對國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹及相關黨部幹部等人，就涉犯偽造文書、抄名冊提起違法告訴，對於國民黨所送出罷免吳思瑤、吳沛憶名冊中，偽造率高達九成以上，沒想到有政黨如此厚顏無恥，拿著九成偽造的連署書要罷免民進黨立委，這就是民主詐騙，以後不能說國民黨連署八成是偽造的，因為有九成，國民黨是不斷刷新國人觀感下限，罪證確鑿抄名冊，整個政黨系統性違法，上到主席、下到立委沒人道歉，這是什麼世界？

吳崢說，北檢起訴書詳細列明國民黨台北市黨部進行罷免吳思瑤、吳沛憶連署過程，其中，清楚指證黃呂錦茹「主導」整個罷免過程，不但每周召集賴苡任、滿至剛、劉思吟等人開會，並要求報告進度。其次，又因領銜人未符合規定需更換，黃呂錦茹清隨即向賴苡任等人表示，提議人名冊由台北市黨部「負責」，指示完成相關抄寫罷免名冊工作，違法犯罪的犯意聯絡事證明確。

接續，吳崢又說，賴苡任監督黨部志工抄寫，黃呂錦茹全程在場監督，透過這樣人證、事證的清楚還原，起訴書清楚揭示賴苡任就是偽造文書的共犯，黃呂錦茹是偽造文書的主謀。公民團體罷免國民黨立委「合格率」高達95%以上，對照從檢調起訴書所指稱，國民黨罷免抄名冊統計對吳沛憶偽造率高達96%，對吳思瑤偽造率也達到94%，根本就是蓄意詐騙。

吳崢指出，檢察官在起訴書表明，國民黨的偽造連署影響力非一般偽造文書，除了侵害遭冒名人的意志、權利，如果成功推動罷免，將動搖民主政治基石，健全的民主選舉制度也將嚴重崩壞。選舉與罷免事項都被規範在《公職人員選舉罷免法》，罷免等同選舉，因此罷免的舞弊等同選舉舞弊，若這樣高達96%的偽造文書，以詐騙手法罷免立委，台灣的選舉還能被信任嗎？民主制度還能彰顯公正力嗎？黨主席朱立倫還不出來向國人道歉？

吳崢說，當北檢約談黃呂錦茹時，國民黨率眾跑到現場聲援，包括黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安及多位藍委，請問當時是在挺犯罪嗎？賴苡任就是指導抄名冊的共犯，還現場上演司法迫害戲碼，朱立倫還高喊「民主黑牢」，國民黨這樣違法詐騙台灣民主，若朱立倫還有羞恥心，認為中華民國法律應該要遵守，身為黨主席面對各地黨部都有舞弊現象，百年大黨淪落成詐騙集團，呼籲朱立倫立刻出來為踐踏台灣民主破壞憲政道歉。