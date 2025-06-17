　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

修憲議題在野黨可求同存異　黃國昌拋：行政院長也應經國會同意

記者陳家祥／台北報導

民眾黨立院黨團今天（17日）上午召開「啟動憲改廢除監院　拒絕酬庸不要再拖」記者會，國民黨首席副書記長羅智強、司法法制委員會召委吳宗憲也出席。黃國昌說，目前已經有32位立委簽署提案，已可成立修憲委員會。他指出，修憲委員會成立以後，就是啟動憲改時刻後，在野黨若有其他修憲議題可以求同存異，繼續推動。譬如說，行政院長是不是應該要經過國會同意？這也是柯主席過去的重要主張。

▲▼ 在野集結：掌握憲改時刻 廢除酬庸監院」記者會-吳宗憲,羅智強,黃國昌,劉書彬 。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨立委吳宗憲、羅智強以及民眾黨立委黃國昌、劉書彬等，合體召開「啟動憲改　廢除監院」記者會。（圖／記者黃克翔攝）

羅智強說，廢除肥貓院、重振監察權，五權是國父孫中山先生設計，很多人在說不能動監察院，「這概念是錯的，國父設計的五權體制，其實監察院是民意機關，是間接民選的民意機關，當修憲把間接民意機關變成總統決定，其實已經背離國父設計的五權制衡理念」。

羅智強指出，這也是為什麼監察院荒腔走板，多少行政機關的違失弊案，監察院矇著眼睛沒看到，還到處用監察權恐嚇追殺立場不同的人。他提到，廢除監察院有兩個路徑，一種是民眾黨所提的廢院移權，一種則是監察委員民選，吳宗憲則說，這次要廢除的是監察院，不是監察權，目的在於把監察權民意機關化。

黃國昌則表示，目前民眾黨提出的「廢院移權」修憲案，是跟「過去還有理想的民進黨」主張一致，現在已經不知道民進黨的理想是什麼。至於是否會針對廢監院的事情坐下來跟朱立倫溝通？黃國昌說，針對這議題，不排斥跟朱主席坐下來交換意見。

關於提案廢監察院連署，黃國昌表示，目前有8位民眾黨立委、2位無黨籍立委、22位國民黨立委簽署連署。他強調，接下來的程序，一步一步往前走，今天程序委員會會排案進去，提議成立修憲委員會。第一關就邀請全台灣人民睜大眼睛看，成立修憲委員會，民進黨會不會擋？這是為什麼在記者會特別提醒，當初賴神發飆要廢除監察院，今天的賴主席打算默不作聲嗎？

第二，黃國昌說，修憲委員會成立以後，打開這個門、啟動憲改時刻後，其實跟在野黨還有其他修憲議題可以求同存異，繼續推動。譬如說，行政院長是不是應該要經過國會同意？這也是柯主席在2024年把國家還給人民的重要主張，否則一個完全沒有民意基礎的行政院長，可以囂張違法亂紀到這種程度，地方政府的一般性補助款竟然敢違法苛扣，臉皮厚得不得了；NCC委員也沒有補提名單到立法院，擺明自己當家鬧事，真是前所未聞。

黃國昌表示，等到修憲案完後就會交付立法院表決，立法院表決是要4分之3出席、出席的4分之3通過，大家就睜大眼睛看，喊說要廢除監察院30年的民進黨，票怎麼投？難道民進黨到時候打算全體缺席都不來？還是全體按反對燈？不管怎麼樣，民進黨自己好好跟台灣人民解釋。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 2 4772 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
床頭擺遺照、香爐！網紅安哥悼亡妻　驚見「床躺一具無形女裝」
韓娛醜聞！公司代表「不倫旗下女偶像」　緊貼約會全認了
快訊／大谷二刀流復出飆速161、敲雙安2打點　道奇6比3擊敗
小改款HR-V正式發表　3款降價
快訊／攻城獅「大洗牌」！　宣布4人不續約
血洗！以色列空襲224死　醫院淪煉獄
八方雲集「經典1口味」鍋貼不賣了？網喊：以後吃什麼　業者回應
外交部：280台灣人尚在以色列、已16人撤離　伊朗則有9人
台灣入境新制！通關3分鐘搞定

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳明文遭爆炒地皮！出席茶改場協調會施壓　蔡易餘3點聲明

被爆洩政府檔案給國台辦！　鄭正鈐駁斥：如有證據歡迎來告

辦護照注意！外交部：颱風季預先規劃　線上申辦放寬3適用對象

轟賴清德邀國安簡報像「總統說了算」　她拿蔡英文牛肉麵會談對比

外交部：280台灣人尚在以色列、已16人撤離　伊朗則有9人

廢監院違背黨宗旨？　羅智強：國父能接受李俊俋公務車接狗？

傳政府資訊給國台辦！林志潔踢爆鄭正鈐　吹哨者音檔曝：我傳的

修憲議題在野黨可求同存異　黃國昌拋：行政院長也應經國會同意

破9成罷雙吳連署抄來的　綠批厚顏無恥：朱立倫不用向國人道歉？

酸國民黨大人一天到晚做壞事　綠委：難怪不知道怎麼教小孩

【山崩震撼瞬間】秘魯6.1地震1死5傷　首都災情現場

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

【下一步曝光】館長宣布：阻止該死大罷免！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！

【雪隧驚魂】母女當街開打！女兒慘遭丟包要聲請保護令

館長下機遭嗆「丟東西」火大開罵！　宣布下一步：阻止該死大罷免

王思佳祭出3萬「找抹黑兇手」　公開線索「愛欠錢.改過名」到底是誰！

【館長遭酸爆】稱讚上海垃圾桶被嗆　怒回擊：台灣沒有啊

米克斯跌坐地上委屈快哭了　 他吐「心靈雞湯」爆笑安慰

陳明文遭爆炒地皮！出席茶改場協調會施壓　蔡易餘3點聲明

被爆洩政府檔案給國台辦！　鄭正鈐駁斥：如有證據歡迎來告

辦護照注意！外交部：颱風季預先規劃　線上申辦放寬3適用對象

轟賴清德邀國安簡報像「總統說了算」　她拿蔡英文牛肉麵會談對比

外交部：280台灣人尚在以色列、已16人撤離　伊朗則有9人

廢監院違背黨宗旨？　羅智強：國父能接受李俊俋公務車接狗？

傳政府資訊給國台辦！林志潔踢爆鄭正鈐　吹哨者音檔曝：我傳的

修憲議題在野黨可求同存異　黃國昌拋：行政院長也應經國會同意

破9成罷雙吳連署抄來的　綠批厚顏無恥：朱立倫不用向國人道歉？

酸國民黨大人一天到晚做壞事　綠委：難怪不知道怎麼教小孩

必勝客一公尺派對盒升級！15種比薩+10款副食　雙北可外送

溜馬8人季後賽得分破175！　第5戰雖敗仍締造NBA紀錄

關穎「神隱電視圈」罕揭原因！　認了曾失控：我實在是太不會講話

溜馬哈利波頓腿傷成「未爆彈」！　主帥卡萊爾：身上有傷很正常

快訊／黨部主委淪階下囚！黃呂錦茹關押近2月　下午4點召開接押庭

鄭文燦涉貪案下午再開庭　華亞二期開發會議記錄成攻防焦點

陳明文遭爆炒地皮！出席茶改場協調會施壓　蔡易餘3點聲明

台灣人瘋運動旅遊「業者曝訂單暴增200%」　最愛目的地是日韓泰

吳婉君暫離台灣「真正目的全說了」！多倫多尷尬出狀況：荒謬大師

快訊／高雄白車遭撞翻「排氣管狂竄濃煙」！路人全衝上前救援

檀健次機場遭私生飯追逐「拔腿衝進保姆車」

政治熱門新聞

快訊／上班尖峰北捷板南線突車門異常　1100乘客忠孝新生站換乘

IDF戰機在台南市區擊發火焰彈　空軍定調「機械因素」

快訊／賴清德確定18日全程參與在野國安簡報　4個報告案題目出爐

爆炒地皮　前立委嗆聲農業部長音檔曝光

台灣民意民調／賴清德滿意度49%　不滿意度飆升8.3個百分點

飛行教官遭爆料「帶小三進營區」　空軍司令部要查了

大罷免「地下賭盤」藍營被罷席次漸增　原因曝光

國造潛艦「海鯤號」今早正式出港海測！　力拚11月交艦

陳水扁PO側臥憔悴病床照　連續血便胃鏡切除8顆瘜肉

蘇貞昌沒多給新北預算？　綠議員打臉劉和然：連侯友宜都感謝

罷免連署造假率最高96％　吳思瑤、吳沛憶回應了

外交部：280台灣人尚在以色列、已16人撤離　伊朗則有9人

吳崢稱國安簡報是禮遇非限制　陳智菡：把國安當秀場

幕後／賴清德邀在野聽國安簡報　白幕僚嘆做法不夠細緻

更多熱門

相關新聞

轟賴清德邀國安簡報像「總統說了算」　她拿蔡英文牛肉麵會談對比

轟賴清德邀國安簡報像「總統說了算」　她拿蔡英文牛肉麵會談對比

總統賴清德日前邀請在野黨領袖舉行的「重大國安情勢簡報」，將於本週三（18日）上午9時舉行。對此，民眾黨發言人吳怡萱今（17日）認為，以誠相待，溝通是基本的尊重，去年前總統蔡英文與創黨主席柯文哲「吃牛肉麵」聊國政，雙方幕僚溝通作業時間至少一個月，但總統府這次國安簡報，連「溝通」都稱不上，而是片面告知，要在野黨「照單全收」，這就是賴清德一貫風格，「我是總統我說了算，你們配合就對了」。

廢監院違背黨宗旨？　羅智強：國父能接受李俊俋公務車接狗？

廢監院違背黨宗旨？　羅智強：國父能接受李俊俋公務車接狗？

破9成罷雙吳連署抄來的　綠批厚顏無恥：朱立倫不用向國人道歉？

破9成罷雙吳連署抄來的　綠批厚顏無恥：朱立倫不用向國人道歉？

8藍委告罷團「抹黑讓罷免成案」　林楚茵：國民黨可恥、可笑、可惡

8藍委告罷團「抹黑讓罷免成案」　林楚茵：國民黨可恥、可笑、可惡

國安簡報不符期待！　國民黨：不接受全程不公開

國安簡報不符期待！　國民黨：不接受全程不公開

關鍵字：

國民黨民眾黨黃國昌

讀者迴響

熱門新聞

孫生女友「無罩激凸」中山站附近拍片

女友不想愛愛　台南男深夜硬上...結局慘烈

今全台變天！　「雨最大」地區曝

快訊／上班快改道！　國1凌晨事故全線封閉

快訊／「樋口飯糰」又出事！深夜驚傳救命聲

雪隧母女吵架下車開打　女兒被丟包原因曝

樹林區大型火警　消防出動44車搶救

「祖先牌位」揭婆婆20年不倫戀！ 臨終才曝兒身世

快訊／川普：我必須立刻趕回華府

29歲人妻護理師轉戰AV界

又有女子自爆替王文洋生子！　「性掮客」身分曝光還試車

「神秘光頭」急救超專業！消防隊緊急尋人

黑熊學院推1380元防災盒！醫：單買450元

新南向吸引「泰國小姐姐」來台淘寶　揭黑幫剝皮價

上傳2帥照…粉絲瘋讚「高高在上的王」！王星越：這是我爸

更多

最夯影音

更多

【山崩震撼瞬間】秘魯6.1地震1死5傷　首都災情現場

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

【下一步曝光】館長宣布：阻止該死大罷免！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面