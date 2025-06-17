修憲議題在野黨可求同存異　黃國昌拋：行政院長也應經國會同意

記者陳家祥／台北報導

民眾黨立院黨團今天（17日）上午召開「啟動憲改廢除監院 拒絕酬庸不要再拖」記者會，國民黨首席副書記長羅智強、司法法制委員會召委吳宗憲也出席。黃國昌說，目前已經有32位立委簽署提案，已可成立修憲委員會。他指出，修憲委員會成立以後，就是啟動憲改時刻後，在野黨若有其他修憲議題可以求同存異，繼續推動。譬如說，行政院長是不是應該要經過國會同意？這也是柯主席過去的重要主張。

▲國民黨立委吳宗憲、羅智強以及民眾黨立委黃國昌、劉書彬等，合體召開「啟動憲改 廢除監院」記者會。（圖／記者黃克翔攝）



羅智強說，廢除肥貓院、重振監察權，五權是國父孫中山先生設計，很多人在說不能動監察院，「這概念是錯的，國父設計的五權體制，其實監察院是民意機關，是間接民選的民意機關，當修憲把間接民意機關變成總統決定，其實已經背離國父設計的五權制衡理念」。

羅智強指出，這也是為什麼監察院荒腔走板，多少行政機關的違失弊案，監察院矇著眼睛沒看到，還到處用監察權恐嚇追殺立場不同的人。他提到，廢除監察院有兩個路徑，一種是民眾黨所提的廢院移權，一種則是監察委員民選，吳宗憲則說，這次要廢除的是監察院，不是監察權，目的在於把監察權民意機關化。

黃國昌則表示，目前民眾黨提出的「廢院移權」修憲案，是跟「過去還有理想的民進黨」主張一致，現在已經不知道民進黨的理想是什麼。至於是否會針對廢監院的事情坐下來跟朱立倫溝通？黃國昌說，針對這議題，不排斥跟朱主席坐下來交換意見。

關於提案廢監察院連署，黃國昌表示，目前有8位民眾黨立委、2位無黨籍立委、22位國民黨立委簽署連署。他強調，接下來的程序，一步一步往前走，今天程序委員會會排案進去，提議成立修憲委員會。第一關就邀請全台灣人民睜大眼睛看，成立修憲委員會，民進黨會不會擋？這是為什麼在記者會特別提醒，當初賴神發飆要廢除監察院，今天的賴主席打算默不作聲嗎？

第二，黃國昌說，修憲委員會成立以後，打開這個門、啟動憲改時刻後，其實跟在野黨還有其他修憲議題可以求同存異，繼續推動。譬如說，行政院長是不是應該要經過國會同意？這也是柯主席在2024年把國家還給人民的重要主張，否則一個完全沒有民意基礎的行政院長，可以囂張違法亂紀到這種程度，地方政府的一般性補助款竟然敢違法苛扣，臉皮厚得不得了；NCC委員也沒有補提名單到立法院，擺明自己當家鬧事，真是前所未聞。

黃國昌表示，等到修憲案完後就會交付立法院表決，立法院表決是要4分之3出席、出席的4分之3通過，大家就睜大眼睛看，喊說要廢除監察院30年的民進黨，票怎麼投？難道民進黨到時候打算全體缺席都不來？還是全體按反對燈？不管怎麼樣，民進黨自己好好跟台灣人民解釋。