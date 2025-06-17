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私設電網傷人頻傳！電牧器電圍網護農園最有效　花蓮辦說明會

▲▼電牧器電圍網是目前預防野生獸類破壞農作物最有效的設備，不會危害性命，對人及動物都安全。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲電牧器電圍網是目前預防野生獸類破壞農作物最有效的設備，不會危害性命，對人及動物都安全。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

鑒於近年來野生動物造成農作生產損失事件頻傳，花蓮縣政府預計於今年6月-7月期間分別在北、中、南區共舉辦7場次電牧器電圍網說明會，宣導正確安全的搭設電牧器電圍網及相關補助政策，輔導農民以物理方式隔離阻擋台灣獼猴、山豬、山羌等野生動物預防農損。

電牧器電圍網是目前預防野生獸類破壞農作物最有效的設備，電圍網配合電牧器，利用高電壓低電流的特性，讓野生動物觸電疼痛，但不會危害性命，對人及動物都安全，能有效防治野生動物危害農作物，也可以避免人類自身誤觸電網傷亡的意外。

鑒於民眾私設低矮式電網經常未裝設電牧器提供「高電壓低電流」，甚至誤接「高電壓高電流」的家用電，曾造成農友或獵人誤觸而電死。花蓮縣政府農業處將邀請東海大學團隊高明脩講師到場講解，透過課程分享電牧器電圍網的標準架設，以及講解如何安裝與使用電牧器才能更加安全有效，讓與會人員能正確認識如何搭設電圍網以及後續的維護管理，以便充分發揮防治效果。

▲▼電牧器電圍網是目前預防野生獸類破壞農作物最有效的設備，不會危害性命，對人及動物都安全。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

本年度電牧器電圍網說明會輔導時間、地點如下：
(1) 第一場次時間為114年6月25日（星期三）上午9時40分~12時，地點為豐濱鄉公所3樓大會議室。
(2) 第二場次時間為114年6月26日（星期四）上午9時40分~12時，地點為花蓮市農會國福碾米廠遊客服務中心會議室。
(3) 第三場次時間為114年6月27日（星期五）上午10時20分~12時，地點為富里鄉農會羅山碾米廠二樓會議室。
(4) 第四場次時間為114年6月27日（星期五）下午2時~3時40分，地點為玉里鎮公所中正堂。
(5) 第五場次時間為114年7月23日（星期三）上午9時40分~12時，地點為光復鄉公所會議室。
(6) 第六場次時間為113年7月24日（星期四）上午9時40分~12時，地點為壽豐鄉公所會議室。
(7) 第七場次時間為113年7月25日（星期五）上午10時20分~12時，地點為秀林鄉西寶國小路口處集合。（參加者請注意交通管制時間）

農業處長陳淑雯說明，明年度的電牧器電圍網或防猴網罩及聲音驅趕器等設施補助，預計在今年12月於本縣各公所和農會受理申請，但為了讓農友提前認知電牧器電圍網的正確搭設方式與後續維護管理，以及防猴網罩及聲音驅趕器等設施使用方式，特辦理7場電牧器電圍網說明會擴大宣導，歡迎農友踴躍參加。
 

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