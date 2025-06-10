▲旗津大規模停電，台電認了「設備老化」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄旗津區昨（9）日發生大規模停電事故，造成8932戶沒電可用，而高雄30天內接連發生8次無預警停電，也讓民眾憂心。台電副總經理陳銘樹今日說明，旗津事故起因為變電所裸露匯流排設備老化損壞，針對旗津變電所設備汰換與屋內化工程，將於6月25日完成，屆時能大幅提高供電穩定性。

針對台電近期停電及電網韌性，立委賴瑞隆今日邀請台電副總經理陳銘樹說明強化改善措施，陳銘樹表示，旗津事故起因為變電所裸露匯流排設備老化損壞。

賴瑞隆指出，在2020年10月，高雄發生多起停電事件，當時要求時任經濟部長王美花，提出檢討改進報告並懲處失職人員，並做成經濟委員會主決議，投入20億經費推動電網擴充強化更新、變電所屋內化等工程，減少異物造成故障的機會，也將從單一設備增加一組可互相備援，讓高雄市的供電將更加穩定。

針對昨日旗津大規模停電，陳銘樹說明，旗津事故起因為變電所裸露匯流排設備老化損壞，台電已於第一時間緊急搶修，並一小時內完成全區復電。

▲旗津大規模停電！台電認了「設備老化」，月底全面汰換更新。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳銘樹表示，台電已實施高雄市變電所設施全面汰換，將變電所裸露匯流排設備改為室內氣封絕緣開關設備，提升居民用電安全與穩定，對產業民生、整體城市發展皆有助益，陸續完成6所設備汰換，包括梓官、鹽埕、鼓山、永安、大崗、大湖等。

最後一所旗津變電所，也將於6月25日完工，可加強系統轉供能力，加速布建饋線自動化，有效協助事故發生轉供和應變能力，未來台電也會持續緊盯供電改善，降低停電發生。

最後，賴瑞隆也要求台電增加各項設備汰換速度，發電大城更改穩定供電，工業城市線路多不能成為理由原因，賴瑞隆也呼籲朝野共同支持台電，台電投入更多資源在電網基礎建設，強化供電基礎與轉供能力，確保高雄市民及產業界在極端氣候下的用電穩定與安全。