屏東台電強化電網韌性積極巡檢　確保端午連假穩定供電

▲紅外線檢測。 。（圖／台電屏東區處提供）

記者陳崑福／屏東報導

迎接端午連假，台電屏東區處提前完成樹竹剪修、熱像儀檢測、電纜測試、設備防護及施工路段安全告知等多項預防性電網強化作業，確保供電穩定、降低事故風險，成效已明顯展現，截至今年4月底，屏東地區事故性停電26件，較去年同期減少18件，顯示電網韌性顯著提升，讓民眾能安心過節。

近期，區處依據地區特性與電網狀況，持續執行設備巡檢、線路測試與預警性修繕作業，針對老舊設備或易受天候影響區段進行優先處理，以提升整體供電穩定性。部分地區因配合此類工作進行必要停電，也特別呼籲民眾體諒並支持，共同維護電網健康。

樹竹修剪方面，為防止強風或雷雨造成樹木干擾配電線路，區處執行樹竹剪修作業，目前已剪修面積已超過36萬平方公尺，顯著提升架空線路安全性，減少因強風吹斷樹竹碰觸電力設備而引發的跳脫與停電，區處亦呼籲民眾若發生樹竹壓到電線，請立即通知台電處理，切勿自行修剪，以免觸電。

為強化設備檢點，透過紅外線熱像分析儀，已完成5,173處設施檢測，及早發現接點異常與溫升問題。同時，地下配電電纜進行極低頻（VLF）測試，累積長度達343,885公尺，強化地下配電網穩定度。

其次對於公共工程或建設路段，區處亦派員到施工現場宣導防止碰觸或挖損配電線路的安全作業；並加強裸露配電設備防護，截至目前已完成1469處加裝被覆設施，避免鳥獸觸碰造成停電事故。

此外，端午連假期間，台電屏東區處已部署搶修人力與機具，24小時為民眾服務，倘發生不預警事故停電，可撥打1911客服專線或區處停電通報電話(08-7322111)，以儘速派員搶修復電，讓民眾安心過節。

屏東區處再次感謝用戶長期支持與配合，並承諾將持續強化電網韌性，提供穩定、可靠的電力服務。