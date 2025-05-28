「縱谷原遊會」品牌夥伴招募！5 ／28甄選說明會　部落夥伴把握

▲▼今年擴大招募，包含餐桌上的部落旅行、部落食樂園、日日拾光及縱谷選物及部落文創商品等。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為深化花東縱谷部落優質遊程體驗，交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處即日起至6月20日止，將辦理第4屆縱谷原遊會-品牌夥伴招募，並訂於5 ／28 星期三下午2點整，於縱管處鶴岡遊客中心辦理甄選說明會，邀請有興趣的部落單位夥伴報名，一起擦亮花東縱谷部落觀光品牌。

「縱谷原遊會」自107年推出，以品牌概念開始經營花東部落深度旅遊，包含餐桌上的部落旅行、部落食樂園、日日拾光及縱谷選物等，已成為大家耳熟能詳、每年必去的特色旅遊活動。爾後持續深化，以縱谷特色的豐富物產、緩慢生活及特色美食為媒介，將部落文化、特殊地景等觀光資源融入在創新遊程當中。自111年起，更擴大招募類型，包含經營部落體驗遊程、部落文創商品類等，也進一步從品牌識別、產品內容、服務品質、體驗遊程、經營管理、行銷通路等持續改善提升。

今年將辦理第4屆縱谷原遊會-品牌夥伴招募，報名時間自即日起至6月20日止，甄選方式將透過書面審查、現地訪視、決選審查等3階段，遴選出至少3家部落單位夥伴。

為了讓更多部落夥伴了解甄選內容及流程，縱管處將於5月28日（三）下午2時整於鶴岡遊客中心辦理甄選說明會，同步開放線上參與，並錄製影片後續放置雲端，提供無法前來現場參與的部落夥伴，能了解甄選內容。說明會當日邀請歷年參與的前輩夥伴現場進行精彩分享，包含池上大埔部落-芭洋Amis美饌分享「餐桌上的部落旅行」遊程調整；卓溪中正部落-嗡嗡私廚，分享辦理「日日拾光」辦理及輔導成果。

許宗民處長表示，本次計畫不論是個人、工作室、協會團體、社團組織或公司行號均歡迎踴躍報名，今年招募的部落品牌夥伴將在「品牌經營」、「品牌及延伸物設計」、「餐食設計」、「體驗遊程」及「商品開發」5個方向上持續精進優化，獲選後由執行單位，依照各部落需求分別媒合不同領域的專業顧問資源，提供精準地諮詢與建議，讓部落文化品牌深化及行銷推廣更具力道，逐步實現擴大花東部落產業量能的願景。

▲甄選說明會於5 ／28舉辦，報名至6／20止。

更多活動徵選內容請到下方網址查詢：

◆徵選報名連結

https://reurl.cc/qG6K4E

◆縱管處官網

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