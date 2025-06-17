川普喊話G7「重邀普丁＋納入中國」　嗆：俄國若還在戰爭不會爆發

▲美國總統川普出席G7峰會。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普在加拿大出席七大工業國集團（G7）峰會時表示，G7應重新納入俄羅斯，讓G7恢復成G8，甚至可以進一步納入中國後擴編為G9。他強調，當初排除俄羅斯是「非常重大的錯誤決定」，並認為若俄羅斯仍是成員國，俄烏戰爭可能不會因此爆發，引發國際關注。

根據《美聯社》，川普於當地時間16日出席在加拿大洛磯山脈卡南納斯基斯（Kananaskis）舉行的G7峰會，並在會晤加拿大總理卡尼（Mark Carney）後向媒體發表談話。他表示，G7原本是G8，但因2014年俄羅斯併吞克里米亞，美、加等國遂將俄羅斯除名。

川普認為，將俄羅斯踢出G8峰會是錯誤決定，並稱，「如果當時我當美國總統，也不會有今天的戰爭。」

他點名美國前總統歐巴馬及加拿大前總理杜魯道（Justin Trudeau）反對俄羅斯續留G8。但實際上，杜魯道是在2015年才上任，當時的加拿大總理為哈珀（Stephen Harper）。

川普指出，俄羅斯總統普丁如今「不在談判桌上，讓事情更複雜」。他強調，普丁只願意與他溝通，但拒絕與其他領袖往來，「因為他對被趕出G8感到極為受辱」。川普稱此舉損害國際溝通機制，他個人「完全理解那種屈辱感」。

當有記者追問是否支持中國加入G7時，川普回應，「這不是壞主意。如果有人想讓中國加入，我不反對！」

目前G7成員國皆為民主國家，包括美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利與日本，川普提議納入俄羅斯與中國，勢必將引發民主與威權政體合作的討論。

除了倡議擴編G7，川普此行也將與烏克蘭總統澤倫斯基會面，討論如何終結俄烏戰爭。此次峰會還聚焦於美國向多國祭出對等關稅及中東地區因伊朗核武問題導致緊張情勢升溫的以伊衝突。

G7輪值主席國加拿大總理卡尼在會中表示，「G7沒有美國的領導就毫無方向。」外界普遍解讀為對川普的拉攏與肯定，期盼其立場有助於降低峰會內部壓力。