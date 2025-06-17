酸國民黨大人一天到晚做壞事　綠委：難怪不知道怎麼教小孩

▲民進黨團書記長陳培瑜（中）諷刺，國民黨大人一天到晚都在做壞事。（圖／翻攝民進黨立法院黨團YouTube直播）

記者詹詠淇／台北報導

台北地檢署昨日偵結民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免提議書涉偽造文書案，並起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等5人。起訴內容提到，黃呂錦茹為了避免被台北市議員鍾小平搶先申請罷免案，才拍板決定抄名冊。對此，民進黨團書記長陳培瑜今（17日）表示不予置評，大酸國民黨大人一天到晚都在做壞事，當然不能回去告訴小孩，才會不知道怎麼教小孩。新竹雙罷發言人林志潔也諷刺，國民黨偽造連署造假率等於罷團連署正確率。

民進黨團今（17日）上午召開「親中賣台慣老闆 鄭正鈐出來說清楚」記者會，並進行輿情回應。媒體問到，怎麼看國民黨罷免雙吳案偽造率高達9成，導火線之一是呂錦茹怕被鍾小平搶先遞連署書？

陳培瑜表示，針對國民黨自己內鬥，她不予置評。不過大家不要忘記，之前修容組事件也是鍾小平拿出來的。

陳培瑜說，國民黨遇到議題或論述，只要講不過民進黨或公民朋友，就會說這樣會讓他們不知道要怎麼教小孩，她開酸「現在大家知道為什麼他們會說不會教小孩了」，因為這些大人一天到晚都在辦公室、家裡、黨部做壞事，當然不能回去告訴小孩，所以他們才不知道怎麼教小孩，如果國民黨想學習怎麼教小孩、跟選民交代，就應該做對的事，而不是關起門來一直做壞事。

林志潔諷刺，國民黨偽造連署造假率，就等於罷團連署正確率。以她個人當時收件經驗來看，只要努力收，一天甚至可以收到800至1000份，怎麼會到100份裡面只有5份是真的，其他都是假的？政黨做假誠信令人不齒，竟然還要反告罷團，令人憤怒。

新竹雙罷領銜人戴振博也認為，近期國民黨提告8個罷團，顯然是要掩護國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等5人被起訴的醜聞，要來轉移焦點的提告，非常可恥。公民團體對民代、立委提出質疑都是有憑有據，希望國民黨要適可而止，不要再亂告了。

▲新竹雙罷發言人林志潔（左）諷刺，國民黨偽造連署造假率等於罷團連署正確率。（圖／翻攝民進黨立法院黨團YouTube直播）

▲新竹雙罷領銜人戴振博（右）喊話，國民黨不要再亂告了。（圖／翻攝民進黨立法院黨團YouTube直播）