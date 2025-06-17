　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

8藍委告罷團「抹黑讓罷免成案」　林楚茵：國民黨可恥、可笑、可惡

▲▼台北市長蔣萬安、國民黨主席朱立倫及前立法院長王金平出席木柵指南宮慶祝孚佑帝君成道1145周年紀念三獻大典。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨昨批評，罷免團體以虛假不實資訊抹黑、抹紅各地藍委，八位立委委由黨中央至北檢遞狀控告罷團領銜人或相關主導者，指其涉嫌在社群平台發表諸多不實抹黑、抹紅言論，意圖散布謠言誤導大眾讓罷免案成立，涉及違反公職人員選舉罷免法。對此，綠委林楚茵今（17日）批評，國民黨做了這麼多事，卻沒有勇氣面對民意審視，反而濫用司法、企圖以「訴訟」打壓大罷免行動，終究還是三個「可」：可恥、可笑、可惡。

八位立委包括：北市賴士葆、新北廖先翔、桃園涂權吉、牛煦庭、新竹徐欣瑩、台中廖偉翔、羅廷瑋、南投游顥委由國民黨中央提告。

罷免馬文君團隊表示，6月16日，台北地檢署正式起訴中國國民黨北市黨部主委黃呂錦茹、罷吳思瑤行動召集人賴苡任等5人，罪名是偽造罷免連署書，且偽造比例高達九成。這不是謠言，不是抹黑，而是檢方經過查證、依法提起的正式起訴。

罷團指出，然而令人震驚的是，就在同一天，國民黨卻派出八名立委反過來提告全台八個罷免團體，聲稱遭受「不實言論抹黑」。這不是捍衛清白，而是公然濫用訴訟資源進行政治報復，是試圖以權勢反撲、打壓揭弊者的手段。

罷團嚴正聲明：全力支持八個罷免團體依法提起《誣告罪》，讓濫訴者為自己試圖扭曲司法、威脅人民的行為負起責任；要讓全台灣人民清楚知道：被起訴的是你們國民黨的黨部與召集人，不是任何一位依法連署、站上街頭的公民；要讓社會看見：這些立法委員不是在維護民主，而是在用司法資源，封住人民的嘴、掩蓋政黨的醜聞。

「去游除垢」南投罷免游顥團體嚴正駁斥：這是對公民社會的恐嚇，也是對民主監督的踐踏。「罷免，是人民的權利；監督，是我們的責任。」我們揭露的資訊來自立院表決紀錄、公文資料、新聞報導與公開影片，何來「造謠」之說？游顥立委支持刪減預算、連署中配六改四、赴中是否會見王滬寧，這些都該攤在陽光下，任人民檢視。

「去游除垢」領銜人林敬桐指出，中配六改四，兩岸是內戰關係，這不是我們發明的，而是游顥親筆提案、親自連署的；他選上後是否赴中、是否與中共高層互動，人民有知的權利！面對罷免浪潮，游顥選擇砸錢跑宣車、設看板，卻不願正面對話，還妄圖用司法打壓言論。林敬桐表示：「監督立委說不得、問不得，這還是民主社會嗎？」

林敬桐表示，新聞稿中的評論與質疑，皆屬對公共事務之詮釋與評論，依法受《憲法》保障。游顥日前對本團領銜人提出類似告訴，結果迅速獲檢方不起訴處分，已清楚說明其提告無據。我們勸游顥委員，與其浪費司法資源，不如好好開會，履行立委職責。

林敬桐重申，「去游除垢」所有發言公開透明，禁得起社會檢驗。國民黨這波提告行動，暴露出他們不敢接受監督的懦弱。罷免游顥，是人民自救的選擇，不是政黨鬥爭。言論自由不能用法院封口，公民監督不容被政黨踐踏，去游除垢，罷免不停。

綠委林楚茵表示，國民黨可恥可笑可惡，「可恥」國民黨立委，全台死人連署不道歉，竟然厚臉皮提告公民。身為民代做錯事不道歉，反而提告指責公民監督，國民黨立委根本就是「惡僕欺主」，「可恥」無敵；「可笑」國民黨立委，上任不久就成「傅隨組織」，跑去中國見王滬寧，行程與內容說不清楚，回國還狂擋國安法案。被全民唾棄是紅色親中立委，結果竟怒告罷團公民，簡直可笑至極。

林楚茵續指，「可惡」國民黨立委上任至今，通過國會擴權法案、阻擋國安法案、亂砍國安預算，還提案縮短中配取得台灣身分證年限，甚至協助中國商品洗產地。國民黨立委不思民生法案，只搞政治鬥爭，可惡至極，被罷免剛好，國民黨做了這麼多事，卻無勇氣面對民意審視，反而濫用司法、企圖以「訴訟」打壓大罷免行動。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 2 4772 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
韓娛醜聞！公司代表「不倫旗下女偶像」　緊貼約會全認了
快訊／大谷二刀流復出飆速161、敲雙安2打點　道奇6比3擊敗
小改款HR-V正式發表　3款降價
快訊／攻城獅「大洗牌」！　宣布4人不續約
血洗！以色列空襲224死　醫院淪煉獄
八方雲集「經典1口味」鍋貼不賣了？網喊：以後吃什麼　業者回應
外交部：280台灣人尚在以色列、已16人撤離　伊朗則有9人
台灣入境新制！通關3分鐘搞定
快訊／國家警報響！新北宜蘭大雷雨轟2小時　防冰雹強陣風

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳明文遭爆炒地皮！出席茶改場協調會施壓　蔡易餘3點聲明

被爆洩政府檔案給國台辦！　鄭正鈐駁斥：如有證據歡迎來告

辦護照注意！外交部：颱風季預先規劃　線上申辦放寬3適用對象

轟賴清德邀國安簡報像「總統說了算」　她拿蔡英文牛肉麵會談對比

外交部：280台灣人尚在以色列、已16人撤離　伊朗則有9人

廢監院違背黨宗旨？　羅智強：國父能接受李俊俋公務車接狗？

傳政府資訊給國台辦！林志潔踢爆鄭正鈐　吹哨者音檔曝：我傳的

修憲議題在野黨可求同存異　黃國昌拋：行政院長也應經國會同意

破9成罷雙吳連署抄來的　綠批厚顏無恥：朱立倫不用向國人道歉？

酸國民黨大人一天到晚做壞事　綠委：難怪不知道怎麼教小孩

【山崩震撼瞬間】秘魯6.1地震1死5傷　首都災情現場

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

【下一步曝光】館長宣布：阻止該死大罷免！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！

【雪隧驚魂】母女當街開打！女兒慘遭丟包要聲請保護令

館長下機遭嗆「丟東西」火大開罵！　宣布下一步：阻止該死大罷免

王思佳祭出3萬「找抹黑兇手」　公開線索「愛欠錢.改過名」到底是誰！

【館長遭酸爆】稱讚上海垃圾桶被嗆　怒回擊：台灣沒有啊

米克斯跌坐地上委屈快哭了　 他吐「心靈雞湯」爆笑安慰

陳明文遭爆炒地皮！出席茶改場協調會施壓　蔡易餘3點聲明

被爆洩政府檔案給國台辦！　鄭正鈐駁斥：如有證據歡迎來告

辦護照注意！外交部：颱風季預先規劃　線上申辦放寬3適用對象

轟賴清德邀國安簡報像「總統說了算」　她拿蔡英文牛肉麵會談對比

外交部：280台灣人尚在以色列、已16人撤離　伊朗則有9人

廢監院違背黨宗旨？　羅智強：國父能接受李俊俋公務車接狗？

傳政府資訊給國台辦！林志潔踢爆鄭正鈐　吹哨者音檔曝：我傳的

修憲議題在野黨可求同存異　黃國昌拋：行政院長也應經國會同意

破9成罷雙吳連署抄來的　綠批厚顏無恥：朱立倫不用向國人道歉？

酸國民黨大人一天到晚做壞事　綠委：難怪不知道怎麼教小孩

必勝客一公尺派對盒升級！15種比薩+10款副食　雙北可外送

溜馬8人季後賽得分破175！　第5戰雖敗仍締造NBA紀錄

關穎「神隱電視圈」罕揭原因！　認了曾失控：我實在是太不會講話

溜馬哈利波頓腿傷成「未爆彈」！　主帥卡萊爾：身上有傷很正常

快訊／黨部主委淪階下囚！黃呂錦茹關押近2月　下午4點召開接押庭

鄭文燦涉貪案下午再開庭　華亞二期開發會議記錄成攻防焦點

陳明文遭爆炒地皮！出席茶改場協調會施壓　蔡易餘3點聲明

台灣人瘋運動旅遊「業者曝訂單暴增200%」　最愛目的地是日韓泰

吳婉君暫離台灣「真正目的全說了」！多倫多尷尬出狀況：荒謬大師

快訊／高雄白車遭撞翻「排氣管狂竄濃煙」！路人全衝上前救援

【結束大陸行】館長回來了！機場湧支持者接機

政治熱門新聞

快訊／上班尖峰北捷板南線突車門異常　1100乘客忠孝新生站換乘

IDF戰機在台南市區擊發火焰彈　空軍定調「機械因素」

快訊／賴清德確定18日全程參與在野國安簡報　4個報告案題目出爐

爆炒地皮　前立委嗆聲農業部長音檔曝光

台灣民意民調／賴清德滿意度49%　不滿意度飆升8.3個百分點

飛行教官遭爆料「帶小三進營區」　空軍司令部要查了

大罷免「地下賭盤」藍營被罷席次漸增　原因曝光

國造潛艦「海鯤號」今早正式出港海測！　力拚11月交艦

陳水扁PO側臥憔悴病床照　連續血便胃鏡切除8顆瘜肉

蘇貞昌沒多給新北預算？　綠議員打臉劉和然：連侯友宜都感謝

罷免連署造假率最高96％　吳思瑤、吳沛憶回應了

外交部：280台灣人尚在以色列、已16人撤離　伊朗則有9人

吳崢稱國安簡報是禮遇非限制　陳智菡：把國安當秀場

幕後／賴清德邀在野聽國安簡報　白幕僚嘆做法不夠細緻

更多熱門

相關新聞

國安簡報不符國民黨期待！　黃健庭：不接受全程不公開

國安簡報不符國民黨期待！　黃健庭：不接受全程不公開

總統府將邀在野黨主席進行國安簡報，不過，總統府昨日表示，因內容涉及高度機敏，此次國安簡報將全程閉門舉行。國民黨秘書長黃健庭今（17日）說明，已向府方表達無法接受全程不公開，盼能公開兩黨主席致詞；此外，也表達會議中時間不夠討論經濟、社會安全等議題，這不符合國民黨主張討論國是的構想。

羅廷瑋闖社區活動宣講反罷免遭「請離」　住戶砲轟：這不是政治場合

羅廷瑋闖社區活動宣講反罷免遭「請離」　住戶砲轟：這不是政治場合

不認同國安簡報做朝野溝通起步　林濁水：僵局非一兩次簡報可解決

不認同國安簡報做朝野溝通起步　林濁水：僵局非一兩次簡報可解決

白營批國安簡報「沒懲處機制」　綠：沒把藍白主席當賊防是總統不對？

白營批國安簡報「沒懲處機制」　綠：沒把藍白主席當賊防是總統不對？

明去不去總統府？黃國昌下午揭曉　今再為直播風波批綠營抹黑

明去不去總統府？黃國昌下午揭曉　今再為直播風波批綠營抹黑

關鍵字：

大罷免大罷免廖偉翔大罷免羅廷瑋國民黨偽造文書死亡連署民進黨林楚茵

讀者迴響

熱門新聞

孫生女友「無罩激凸」中山站附近拍片

女友不想愛愛　台南男深夜硬上...結局慘烈

今全台變天！　「雨最大」地區曝

快訊／上班快改道！　國1凌晨事故全線封閉

快訊／「樋口飯糰」又出事！深夜驚傳救命聲

雪隧母女吵架下車開打　女兒被丟包原因曝

樹林區大型火警　消防出動44車搶救

「祖先牌位」揭婆婆20年不倫戀！ 臨終才曝兒身世

快訊／川普：我必須立刻趕回華府

29歲人妻護理師轉戰AV界

又有女子自爆替王文洋生子！　「性掮客」身分曝光還試車

「神秘光頭」急救超專業！消防隊緊急尋人

黑熊學院推1380元防災盒！醫：單買450元

新南向吸引「泰國小姐姐」來台淘寶　揭黑幫剝皮價

上傳2帥照…粉絲瘋讚「高高在上的王」！王星越：這是我爸

更多

最夯影音

更多

【山崩震撼瞬間】秘魯6.1地震1死5傷　首都災情現場

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

【下一步曝光】館長宣布：阻止該死大罷免！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面