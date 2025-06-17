8藍委告罷團「抹黑讓罷免成案」　林楚茵：國民黨可恥、可笑、可惡

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨昨批評，罷免團體以虛假不實資訊抹黑、抹紅各地藍委，八位立委委由黨中央至北檢遞狀控告罷團領銜人或相關主導者，指其涉嫌在社群平台發表諸多不實抹黑、抹紅言論，意圖散布謠言誤導大眾讓罷免案成立，涉及違反公職人員選舉罷免法。對此，綠委林楚茵今（17日）批評，國民黨做了這麼多事，卻沒有勇氣面對民意審視，反而濫用司法、企圖以「訴訟」打壓大罷免行動，終究還是三個「可」：可恥、可笑、可惡。

八位立委包括：北市賴士葆、新北廖先翔、桃園涂權吉、牛煦庭、新竹徐欣瑩、台中廖偉翔、羅廷瑋、南投游顥委由國民黨中央提告。

罷免馬文君團隊表示，6月16日，台北地檢署正式起訴中國國民黨北市黨部主委黃呂錦茹、罷吳思瑤行動召集人賴苡任等5人，罪名是偽造罷免連署書，且偽造比例高達九成。這不是謠言，不是抹黑，而是檢方經過查證、依法提起的正式起訴。

罷團指出，然而令人震驚的是，就在同一天，國民黨卻派出八名立委反過來提告全台八個罷免團體，聲稱遭受「不實言論抹黑」。這不是捍衛清白，而是公然濫用訴訟資源進行政治報復，是試圖以權勢反撲、打壓揭弊者的手段。

罷團嚴正聲明：全力支持八個罷免團體依法提起《誣告罪》，讓濫訴者為自己試圖扭曲司法、威脅人民的行為負起責任；要讓全台灣人民清楚知道：被起訴的是你們國民黨的黨部與召集人，不是任何一位依法連署、站上街頭的公民；要讓社會看見：這些立法委員不是在維護民主，而是在用司法資源，封住人民的嘴、掩蓋政黨的醜聞。

「去游除垢」南投罷免游顥團體嚴正駁斥：這是對公民社會的恐嚇，也是對民主監督的踐踏。「罷免，是人民的權利；監督，是我們的責任。」我們揭露的資訊來自立院表決紀錄、公文資料、新聞報導與公開影片，何來「造謠」之說？游顥立委支持刪減預算、連署中配六改四、赴中是否會見王滬寧，這些都該攤在陽光下，任人民檢視。

「去游除垢」領銜人林敬桐指出，中配六改四，兩岸是內戰關係，這不是我們發明的，而是游顥親筆提案、親自連署的；他選上後是否赴中、是否與中共高層互動，人民有知的權利！面對罷免浪潮，游顥選擇砸錢跑宣車、設看板，卻不願正面對話，還妄圖用司法打壓言論。林敬桐表示：「監督立委說不得、問不得，這還是民主社會嗎？」

林敬桐表示，新聞稿中的評論與質疑，皆屬對公共事務之詮釋與評論，依法受《憲法》保障。游顥日前對本團領銜人提出類似告訴，結果迅速獲檢方不起訴處分，已清楚說明其提告無據。我們勸游顥委員，與其浪費司法資源，不如好好開會，履行立委職責。

林敬桐重申，「去游除垢」所有發言公開透明，禁得起社會檢驗。國民黨這波提告行動，暴露出他們不敢接受監督的懦弱。罷免游顥，是人民自救的選擇，不是政黨鬥爭。言論自由不能用法院封口，公民監督不容被政黨踐踏，去游除垢，罷免不停。

綠委林楚茵表示，國民黨可恥可笑可惡，「可恥」國民黨立委，全台死人連署不道歉，竟然厚臉皮提告公民。身為民代做錯事不道歉，反而提告指責公民監督，國民黨立委根本就是「惡僕欺主」，「可恥」無敵；「可笑」國民黨立委，上任不久就成「傅隨組織」，跑去中國見王滬寧，行程與內容說不清楚，回國還狂擋國安法案。被全民唾棄是紅色親中立委，結果竟怒告罷團公民，簡直可笑至極。

林楚茵續指，「可惡」國民黨立委上任至今，通過國會擴權法案、阻擋國安法案、亂砍國安預算，還提案縮短中配取得台灣身分證年限，甚至協助中國商品洗產地。國民黨立委不思民生法案，只搞政治鬥爭，可惡至極，被罷免剛好，國民黨做了這麼多事，卻無勇氣面對民意審視，反而濫用司法、企圖以「訴訟」打壓大罷免行動。

