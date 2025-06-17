羅廷瑋闖社區活動宣講反罷免遭「請離」　住戶砲轟：這不是政治場合

▲國民黨立委羅廷瑋。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免潮起，多位藍委選擇回到地方跑行程，而國民黨立委羅廷瑋日前到台中大樓社區區分所有權人會議，助理也到場發反罷免文宣，而羅正要拿起麥克風致詞時，就被現場民眾轟下台，「我們這個是社區的事情，請你離開。」、「我反對（羅廷瑋）現在上來講話，這不是政治人物的場合，去年也這樣做，請離開。」場面尷尬。

日前台中南區南和活動中心舉行某大樓社區區分所有權人會議，當時藍綠民代派了助理到區權會了解狀況，但是只有羅廷瑋主動上台要求致詞，現場另有羅的助理發放反罷免的扇子，引起不少與會民眾反彈。

台下民眾不滿表示，「這是社區的事，請你離開」，也有人對區權會主席表示抗議，直言「我反對羅廷瑋在這時候上台講話」、「這不是政治人物的場合」，台下多位民眾表達抗議，更有人連番喊「請離開」。羅廷瑋原本仍要發言，最後被會議主席請離。

罷免羅廷瑋團隊表示，大家都知道羅廷瑋一直對台中人說謊，不當面戳破是對羅廷瑋最大的溫柔。近期羅廷瑋的個人看板越掛越多，他的抗罷免言行也越來越誇張。社區公民們做出最勇敢的決定，當場點破羅廷瑋，請他離開現場。無法坦然面對的羅廷瑋在離開時，還緊抓著麥克風不歸還。