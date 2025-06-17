賴清德明召開在野國安簡報　游淑慧曝隱憂：秘密知道越多死得越快

▲總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德於520就職周年談話，邀請在野黨領袖舉行「重大國安情勢簡報」，將在本週三（18日）上午9時舉行。對此，國民黨台北市議員游淑慧點出在野隱憂，這種秘密聽了之後，要承擔什麼責任？當初上任，在野就呼籲進行國是會談，為什麼都不做，直到大罷免要投票前夕，才突然要跟大家分享機密？「秘密知道越多，死得越快」，如果真要進行國是會談、國安簡報，等大罷免結束、政治穩定之後再來辦。

針對「賴總統邀請在野國安簡報」，游淑慧於節目《少康戰情室》表示，請問誰敢信任賴清德跟民進黨這一年的作為，不管是用政治、用司法、用貼標籤的，一邊整在野黨，一邊又說要分享秘密，但「這種秘密聽了之後，你要承擔什麼責任」？

游淑慧質疑，如果這真的叫好事，民進黨第9年執政了，請問過去9年怎麼這個好事都不做？蔡英文怎麼都不做？總統賴清德當初上任，在野就呼籲進行朝野國是會談，為什麼都不做，直到大罷免要投票的前夕，才突然拋出一個天上掉下來不知道是禮物還是隕石，要跟大家分享機密？

游淑慧認為，大家知不知道「秘密知道的越多，死得越快」？今天在野去聽的不只有國安簡報，還要談關稅、軍購問題，如果聽完在野不認同，但會議內容都要保密，所以出來不可以講為什麼不認同不贊成，而且若隔了兩三個禮拜後，有某家媒體獨家洩漏內容，該算誰的？算你的？算我的？

最後，游淑慧強調，現在剩下一個月就可能要進行大罷免投票，應該要越少意外越好，如果真的要進行朝野國是會談、國安簡報，等大罷免結束、政治穩定之後再來辦。

▼國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）