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北檢揪藍營罷免「中央廚房」罷錯人　簡舒培：北市選委會出來面對！

▲台北市議員簡舒培。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員簡舒培喊話台北市選委會，該出來說明了。（資料照／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

台北地檢署昨日偵結民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免提議書涉偽造文書案，起訴書證實罷免吳思瑤提議書名冊中，有142份連署抬頭竟是罷免吳沛憶。對此，民進黨台北市議員簡舒培今（17日）表示，北市選委會面對這種明顯有違常理狀況，竟然只用一句「不列入收件數」就輕描淡寫帶過，並未將「姓名不合」的名冊送至中選會，也未自行移送檢調？台北市選委會，該出來說明了吧！

台北地檢署16日偵結民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免提議書涉偽造文書案，並起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等5人。其中，吳思瑤罷免案一階連署有2674份造假，造假率達94.18%，僅165份為真實有效。吳沛憶部分則有2537份造假，造假率高達96.2%，僅100份有效。檢方還查出，有142份吳思瑤罷免案的提議人名冊抬頭為「台北市第五選舉區第11屆立法委員吳沛憶罷免案提議人名冊」。

對此，簡舒培今日在臉書表示，蔣萬安不願面對的真相！北檢揪出國民黨罷免「中央廚房」作業疏失，142份罷免吳思瑤提議書「姓名不合」，竟是罷免吳沛憶提議書混入！

簡舒培指出，先前曾提到，台北市選委會今年2月發函中選會，回報吳思瑤、吳沛憶等6位立委罷免案的一階提議查對結果，當中提及罷免吳思瑤的提議人名冊裡，有142份「所載與被罷免人姓名不合」。也就是罷免吳思瑤團隊送出的提議人名冊當中，有142張提議書的罷免對象不是吳思瑤。

▲罷免吳思瑤提議書名冊中，有142份連署抬頭為罷免吳沛憶。（圖／翻攝簡舒培臉書）

▲罷免吳思瑤提議書名冊中，有142份連署抬頭為罷免吳沛憶。（圖／翻攝簡舒培臉書）

針對此情況，簡舒培表示，自己在6月初總質詢中，詢問台北市長蔣萬安與兼任選委會主委的秘書長李泰興，這142份「被罷免人姓名不合」的連署書到底要罷免誰？當時李泰興推稱「沒有去了解」不願說明，蔣萬更試圖轉移焦點，指控中選會「怎麼可以把公文洩漏出去？」中選會則是公開澄清，這份公文所有立委依法皆可索資，完全不構成「洩密」。

簡舒培認為，這件事也隨著北檢針對國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文等人涉罷免偽造連署案偵結，依偽造文書、個資法起訴5人，這142件「被罷免人姓名不合」提議書的真相也隨之大白！

簡舒培提及，根據北檢起訴書，內容清楚載明，「另前述以同案被告張O晉為領銜人、遞交中選會之提議人名冊中，有142份之抬頭卻為『台北市第五選舉區第十一屆立法委員吳O憶罷免案提議人名冊』。」

簡舒培說，簡言之，這142份「罷免對象不是吳思瑤的罷免吳思瑤提議書」，就是國民黨台北市黨部這個罷免中央廚房在偽造文書時，把罷免吳沛憶的提議書混入吳思瑤罷免名冊當中。

「問題來了」，簡舒培也質疑，一個罷免案中出現142張「被罷免人姓名不合」的提議書，甚至這142張要罷免的還是同一個人，北市選委會面對這種明顯且非常有違常理的情況，竟然只用一句「不列入收件數」就輕描淡寫帶過，並未將「姓名不合」的名冊送至中選會，也未自行移送檢調？台北市選委會，該出來說明了吧！

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