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21歲台中黑戶「脫口1句話」秒衝擊她！作家喊慚愧：很多感觸

▲▼黑戶,青年。（圖／里長蘇乙青提供）

▲黃姓青年表明不會提告爸爸。（圖／里長蘇乙青提供）

記者周亭瑋／綜合報導

台中21歲黃姓青年因未報戶口、未就學，成為黑戶，直到最近被里長發現並通報後，此案才曝光。作家黃大米直言，一個從來沒念過書的年輕人，卻心心念念要拾荒養爸爸，「想來也真是慚愧，多數的時候，我們太把父母的付出當應該了。」

黃大米在臉書提到，有位身形瘦弱、衣衫髒污的21歲年輕人，長期以撿拾回收維生，里長發現後與他攀談，才知道他從來沒有念過書，也沒有身分證，因為鮮少跟外界接觸，個性非常單純，不過智力是正常的。

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經了解，該名黃姓青年疑似被父親趕出門；但即便如此，他仍說要快點撿回收，賺錢養爸爸。里長將此事分享在社群平台後，引來許多善心民眾，除了捐給年輕人衣物跟書籍外，甚至有人準備生日蛋糕，要幫他補過人生中遺漏許久的生日。

同時，里長成立了「再生父母LINE群組」，已有200人加入，想伸出暖手幫助他。另外，社會局也已協助安置，並介入調查了解及安排後續生活。

黃大米直言，看完這則新聞有很多感觸，「一個從來沒有念過書、沒有戶籍，靠拾荒維生的年輕人，還是心心念念著要養爸爸，這點真的讓我很感動。多數來說，我們因為父母讓我們受了教育後，才懂得心生比較，甚至開始要求父母應該要如何對待我們，想來也真是慚愧，多數的時候，我們太把父母的付出當應該了。」

最後，她也感性表示，「在這社會上還有很多人，像這個年輕人一樣，面對困頓的生活也不知道如何求助，所幸碰到熱心的里長幫忙，也許從此能改變人生。期許自己也能像這位里長一樣，當察覺有異狀時，多一點詢問與幫助，也許就能讓溺水的人，因此有了上岸的機會。」

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