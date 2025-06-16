黑熊學院推1380元防災盒！醫一算「單買約450元」：賣給愛台灣的人

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黑熊學院推1380元防災盒！蘇一峰估價「約450元」：賣給愛台灣的人

▲▼ 。（圖／翻攝自黑熊學院官網） 

▲「黑熊學院」近日就推出「防災必BEAR盒 LIGHT版」。（圖／翻攝自黑熊學院官網）

記者曾筠淇／綜合報導

近期有不少網友熱議「防災包」話題，討論要準備什麼東西。「黑熊學院」近日就推出「防災必BEAR盒 LIGHT版」，內容物包含了急救配備、避難配備等，一盒1380元。不過胸腔科醫師蘇一峰稍早就發文表示，他稍微估價，覺得這些配件應該花400元至450元就可以買到了，「1380元賣給愛台灣的人」。

黑熊學院認為，「如果想要和平，先要準備戰爭」，保衛台灣是每個台灣人的事情，因此積極推廣民防教育。近日黑熊學院推出「防災必BEAR盒 LIGHT版」，他們精選出11項防災與急救工具，是「任何人都建議準備的」。

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在急救配備部分，包含了紗布、棉棒、三角巾、彈性繃帶；避難配備部分，包含鋁箔避難毯、傘繩、高音銅哨、護目鏡、水光燈、輕量濾水器、防護手套。

只是蘇一峰就在臉書上表示，他稍微估價一下，「配件自己單買大概400～450元左右，大批發應該可以300元搞定」，並在圖中一一標價。

蘇一峰也說，如果只有一塊小紗布加上小棉棒，但是卻沒有酒精、碘酒、食鹽水，「遇到擦傷都只能祈禱沒有細菌」，且還沒有膠帶可以貼紗布。另外，如果只有小紗布，恐怕只能處理小擦傷，因此他也忍不住直呼，「裝備非常節儉，價格尊爵不凡，1380元賣給愛台灣的人」。

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