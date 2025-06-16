婚宴「公婆狂邀人」占桌數！新娘嘆：一堆親友不能來　真相更崩潰

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一對新人自掏腰包辦婚宴，怎料準公婆竟狂邀人，占據超過一半的桌數，害女方有一堆親友不能來，連新郎都只剩5個扣打能邀朋友；不僅如此，公婆的名單中，竟有「叫不出名字」的鄰居，讓他們崩潰又傻眼。

女網友在「爆料公社社團」提到，這場婚宴是小倆口自己掏錢，禮金被男方父母收走，卻沒打算拿來負擔桌錢，「因為我們才20桌，照理說男女一人一半，但男方父母在沒告知的情況下，找了共13桌，導致我這邊有很多人不能來，老公朋友甚至因此只邀5個人，還是分散在其他桌湊人數。」

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▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

最令她傻眼的是，若公婆邀請的對象都是親戚就算了，結果居然有鄰居，「另一半連鄰居的名字都叫不出來，平常也只會點頭而已，請問婚禮父母邀請鄰居是否合理？」

對此，網友們紛紛回應，「給您一個建議：妳不參加，他們也就沒法來了」、「男方父母那麼強勢，妳確定還要結嗎」、「叫他們禮金拿出來呀」、「桌數本來就要自己跟家人約法三章，管他是鄰居還是朋友，老公的問題」、「先別管鄰居了，婚宴新人掏錢，禮金父母收走，這個條件是怎麼談妥的？」「所以直接公證就好」。