超商「迷你水」一口就喝完誰買？釣出3族群挺爆：小廢包救星

▲便利商店超迷你瓶水「賣給誰？」引發熱議。（示意圖／Unsplash）

網搜小組／閔文昱報導

你也曾在便利商店架上，注意到那瓶「小到一口就喝完」的迷你礦泉水嗎？近日有網友在臉書社團《全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區》發文，好奇詢問「到底是誰會買這麼小瓶的水？」不料貼文一出，意外釣出不少忠實顧客，揭密「真的很方便」，掀起討論。

原PO表示，自己每次走進小七都會被那瓶超迷你包裝的水吸引，但實在不懂這種「一口水」的包裝誰會買單，「很渴的時候應該不太夠吧？但印象中這個size已經存在滿久了，一定就代表有固定的人群在買。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，不少女網友紛紛解答「小小的很方便，而且我也不是一次就喝很多水的人，很喜歡這種小罐裝」、「會買+1，大罐的我又喝不完，而且放在小廢包裡面剛剛好」、「女生的小廢包是真的很小，你不知道嗎」、「有時候在外需要吃藥又不想扛水的時候，很方便」、「放包包，女生外出上廁所不方便，所以在控制喝水量時很方便」。

另外，也有不少網友透露，小瓶水很適合買給老人或小孩，「給小朋友帶在身上」、「小朋友上學方便攜帶又有水喝」、「老人帶的尺寸剛剛好」、「小孩子不喝水所以買這種小瓶裝的給他比較能接受還能看他喝了多少」、「老人家外出時，不想揹太重」、「小朋友很適合帶這個去學校」。