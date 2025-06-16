黑熊學院「1380元防災包」賣光了　官網宣布6月底補貨

▲「黑熊學院」的1380元「防災必BEAR盒 LIGHT版」已售罄。（圖／翻攝自黑熊學院官網）



記者鄒鎮宇／綜合報導

「黑熊學院」推出「防災必BEAR盒 LIGHT版」，內容物包含了急救配備、避難配備等，一盒1380元，但胸腔科醫師蘇一峰指出，內容物價值約400至450元。沒想到，該防災包還是被搶購一空，官網也宣布6月底補貨。

黑熊學院認為，「如果想要和平，先要準備戰爭」，保衛台灣是每個台灣人的事情，因此積極推廣民防教育。近日黑熊學院推出「防災必BEAR盒 LIGHT版」，他們精選出11項防災與急救工具，是「任何人都建議準備的」。

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內容物分為急救配備的紗布、棉棒、三角巾、彈性繃帶；避難配備部分，包含鋁箔避難毯、傘繩、高音銅哨、護目鏡、水光燈、輕量濾水器、防護手套。

對此，蘇一峰表示，估算後發現「配件自己單買大概400～450元左右，大批發應該可以300元搞定」，且避難包內沒有酒精、碘酒、食鹽水，「遇到擦傷都只能祈禱沒有細菌」，「裝備非常節儉，價格尊爵不凡，1380元賣給愛台灣的人」。

有鄉民在PTT發文表示，他發現黑熊學院的「1380元防災包」已經賣到缺貨，官網顯示「商品預計6月底補貨，請大家追蹤我們的社群，商品上架會在社群上面公布，感謝各位的耐心等候」。

網友看完紛紛留言，「1000就能買到民主 值得」、「這種東西自己準備不就好了，有什麼東西是買不到的嗎」、「恐懼是門好生意」、「這是light版，更好版本尚未推出，加價購準備」、「飢餓行銷看你要不要買，小北都有的」、「所以台灣詐騙王國沒毛病」。此外，也有人發現，避難包全物品的圖中，左下角的「停電用燈」上的燈使用簡體字，「要叫淘寶改繁體字吧」。