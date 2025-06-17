不開心打女友討交往費9.3萬　莽男瞎扯「她做醫美弄的」

記者黃翊婷／台北報導

男子阿傑（化名）去年6月間因心情不佳，與女友小花（化名）發生口角，竟動手毆打女友，還逼迫返還交往時的所有費用9.3萬元，事後挨告卻說女方傷勢是醫美造成的，錢他已經全部返還。不過，士林地院法官日前審理之後，仍依犯強制罪，判處阿傑有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元。

▲阿傑否認動手打小花，還反過來聲稱傷勢是小花做醫美造成的。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿傑和小花原本是男女朋友關係，去年6月間兩人在車上發生口角爭執，他一氣之下竟動手毆打小花、敲打方向盤，並要求小花返還交往期間由他支付的所有費用；小花因為心生畏懼，便分次轉帳共計9.3萬元給阿傑。

小花表示，事發當日阿傑不太開心，對她動手之後情緒仍很激動，又一直要錢，她便用網銀轉帳9.3萬元，轉完帳她就跑去超商，因為身體不舒服，有請阿傑幫忙叫救護車，後來才報警處理。

阿傑到案之後矢口否認施暴，並強調當時他沒有毆打小花，小花頭上的傷勢是醫美造成的，況且他已經把那筆錢還給小花了。

不過，士林地院法官認為，小花在多次證述中，對於案發經過、被毆打的位置等細節均大致相符，加上醫院診斷報告、醫院及超商的監視器畫面等證據內容，也都與小花的證述相符，因而認定小花的證詞可信，她的傷勢與阿傑的行為具有因果關係。

法官表示，阿傑因與小花發生口角，竟不思以合法方式解決，反而出言恐嚇，可見他並不尊重他人的自由法益，法治觀念薄弱，雖然他事後已經將錢還給小花，但雙方並未達成和解，最終依犯強制罪，判處他有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。

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