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社會 社會焦點 保障人權

軍人偷拍制服少女性影像辯：不知未成年　1原因躲過刑責

記者黃翊婷／台北報導

現役軍人阿輝（化名）去年2月間在北部某車站的電扶梯，以手機偷拍前方未成年少女的性影像，結果被正義路人抓包；他辯稱，當時少女穿著類似校服的角色扮演服裝，他不知道對方是未成年人。不過，後來因為少女撤告，士林地院法官日前裁定本案公訴不受理。

▲▼ 當兵,服役,軍人,士兵。（圖／CFP）

▲阿輝偷拍未成年少女性影像，當場被正義路人抓包。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝是現役軍人，卻在去年2月間於某車站的電扶梯，手持手機拍攝站在前方的未成年少女隱私部位性影像，但立刻就被旁邊的正義路人發現並制止；受害少女報警後，警方當場扣下阿輝作案用的手機。

阿輝到案之後辯稱，當時少女穿著類似校服的角色扮演（cosplay）服裝，不是真的學校制服，而且他只有看到側臉，加上受到妝容影響，以為女方已經成年，他真的不知道女方是未成年人，兩人也互不認識。

由於阿輝涉犯的是告訴乃論罪，後來少女具狀撤回告訴，士林地院法官日前裁定，此案公訴不受理。至於阿輝作案用的手機，則被法院單獨宣告沒收。

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