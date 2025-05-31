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社會 社會焦點 保障人權

戀上人夫3年送紅包「餘生繼續黏著你」　小三要賠正宮30萬

記者黃翊婷／台北報導

女子小花（化名）被指控與人夫阿強（化名）發展不正當男女關係長達3年，期間多次發生性行為，還贈送紅包袋、手寫信件示愛，內容包含「最愛的老公」、「謝謝你這一年來的陪伴，餘生要繼續黏著你了」等等，因而被正宮提告求償100萬元。士林地院法官日前審理之後，判小花應賠償正宮30萬元較為適當。

▲▼女子、女人、女性、性行為、性愛、上床。（示意圖／CFP）

▲小花否認與人夫阿強交往，但她的說詞沒有獲得法官採信。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

正宮在判決書中主張，小花明知阿強已婚，仍在2021年至2023年12月底為止，與阿強交往，交往期間不僅贈送紅包袋、手寫信件，還時常單獨出遊，並多次在溫泉旅館等地發生性行為，她直到2023年12月才偶然發現此事，憤而決定對小花提告求償100萬元。

小花則辯稱，她和阿強只是普通朋友關係，正宮拿出的紅包袋證據無法證明是她寫的，也無從判斷是要送給誰，況且目前也沒有證據可以證明她和阿強是否發生過性行為，或曾單獨過夜，她甚至不知道阿強已經結婚。

不過，阿強證稱，他大概是在10年前透過網路認識小花，剛認識時小花就知道他已婚，那些紅包袋、手寫信件都是小花寫給他的，兩人確實曾多次出遊、發生性行為。

士林地院法官檢視紅包袋及手寫信件的內容，發現信件中的署名均與小花、阿強的名字相符，內容還包含「最愛的老公」、「謝謝你這一年來的陪伴，餘生要繼續黏著你了」、「哪對夫妻不吵架」、「希望，在未來的道路上，我們能繼續牽著彼此的手走下去」等曖昧言詞，可見小花對阿強的確具有戀愛感情，兩人互動親密，顯然不是普通的朋友關係。

法官表示，從現有證據、證人證詞看來，小花確實曾在2021年至2023年12月間與阿強交往，交往期間曾單獨出遊、過夜，並於溫泉旅館發生性行為，小花的證述與客觀事實相佐，最終沒有採信她的說詞，並判她應賠償正宮30萬元較為適當，全案仍可上訴。

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