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罵人價目表變了！他怒譙鄰居七字經　5句髒話罰6000元

記者黃翊婷／台北報導

過往網路流傳一張「罵人價目表」，其中「X你娘」被列為8萬元，不過，這個價目表或許只是參考用。男子阿哲（化名）因不滿鄰居A男經營超商，導致住家附近出現亂丟菸蒂、亂停車的狀況，去年4月間憤而跑到店內飆罵對方「X你娘老XXX」，總計罵了5句髒話，因而挨告。士林地院法官日前審理之後，依公然侮辱罪判處阿哲罰金6000元，得易服勞役6日。

尖叫,生氣,憤怒,難過,崩潰,吵架,罵人（示意圖／CFP）

▲阿哲懷疑A男經營超商造成環境髒亂，竟跑到店內罵對方5句髒話。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲和A男是鄰居關係，他認為A男經營超商，顧客、廠商有任意停車及棄置煙蒂等行為，心生不滿，於是在去年4月間跑到店內，對著A男辱罵「X你娘」、「X你娘老XXX」等髒話，導致A男的人格尊嚴與社會評價受到貶損。

A男不滿挨罵，決定報警並提告。而阿哲到案之後，對於自己的行為均坦承不諱。

士林地院法官認為，阿哲對A男辱罵「X你娘」、「你娘XX」、「X你娘老XXX」各1次，以及「X你娘老XX」2次，他僅因細故心生不滿，竟未能克制情緒，在不特定多數人得共見共聞的場所，出言辱罵A男，導致A男的人格尊嚴、社會評價受到侵害，行為確實不可取，考量到他已經坦承犯行，但未能與A男達成和解、調解或賠償損失，最終依公然侮辱罪判處他罰金6000元，得易服勞役6日，全案仍可上訴。

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