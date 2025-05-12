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神醫偷腥業務辣妹！正宮獲賠150萬　小三怒告情夫討代墊訴訟費

▲▼台大腦神經外科權威、亞洲首位當選「世界神經外科學會聯盟」理事長杜永光醫師，驚爆婚外情，偷吃小三懷孕，小三曝「他要拿300萬打掉祂！」。（合成圖／當事人提供）

▲名醫偷吃辣妹女業務，正宮求償1000萬，二審改判賠150萬元，孰料小三再告名醫求分攤訴訟費。（合成圖／當事人提供）

記者黃宥寧／台北報導

曾任職頂尖醫學中心、享有「國際級神經外科名醫」聲譽的杜永光，被正宮控訴婚內出軌藥廠女業務，2人不僅頻繁約會、每週幽會2至3次，還生下私生女。正宮憤而提告侵害配偶權，一審法院重判小三與杜醫須連帶賠償460萬元，創下罕見高額，二審酌減為150萬元。但小三和杜又為了訴訟費用鬧上法院，法院並於今天開庭調解。

回顧這段三角關係，杜永光為台大醫學博士，曾任世界神經外科學會聯盟理事長、台灣腦中風學會會長等職，與同樣具藥學碩士學歷的妻子結縭超過40年。未料2017年間，杜醫與年僅30歲的孫女爆發婚外情，2人交往密切，甚至一同出國參加學術會議。隔年孫女誕下一名女嬰，卻在3個月大時夭折。

直到2019年，孫女為確認親子關係對杜提起訴訟，正宮才驚覺丈夫外遇並育有女兒，憤而提告丈夫與孫女侵害配偶權，請求精神慰撫金1000萬元。法院審理後認定2人不法行為重大，一審重判賠460萬元，2022年6月高等法院改判150萬元。

孫女與杜永光雖是敗訴方，卻在訴訟費上出現爭議。據判決及裁定內容，一、二審合計裁判費共69,810元，原應由2人共同負擔其中15/46，約為37,764元。然而該筆費用卻由孫女一人繳納。由於判決未列明內部分擔比例，她主張多繳了3萬2046元，有權依法請求返還。

雖然正宮是原告，但法院審酌其部分敗訴情形（僅獲賠150萬，遠低於原請求1000萬），依《民事訴訟法》第79條規定，判她須分擔46%的訴訟費。於是孫女先依《民法》第271條規定，向正宮請求返還其中一半，即1萬6023元。法院於2024年4月25日裁定請求有據，命正宮返還該筆費用，並加計自裁定送達日起的年息5%。

今年，孫女再對杜永光提起「返還代墊款」民事訴訟，要求取回剩餘的1萬6023元。士林地院原訂今（12日）進行調解，惟雙方皆未出庭，程序暫未展開，是否另訂期日仍待法院裁定。

法院先前於裁定中指出，該筆訴訟費為「可分債務」，孫女既已一人代墊全額，依法有權就其多繳部分，分別向其他應負擔人請求返還其應攤比例。她先向原告正宮請求返還其中一半，即新台幣1萬6023元，再另行對杜永光提起訴訟追討剩餘部分，合計不超過她實際墊付的金額，並未構成重複請求，亦符合法律制度設計。

這場糾纏7年的婚外情官司，即便主體案件早已定讞，卻仍因一筆小額訴訟費再掀波瀾，昔日關係錯綜的三人，如今在法庭上繼續交鋒。

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