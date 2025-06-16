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「玩」出成長力！新北運動中心夏令營開放報名中　陪你暑假不留白

運動中心,夏令營,暑期活動,新北市,兒童,汐止,新北運動聚點,林口,五股,新店

▲汐止國民運動中心夏令營「遊汐冒險家」。

生活中心／綜合報導

還在煩惱孩子暑假怎麼安排嗎？別擔心，新北市運動中心已經幫家長規劃好整個夏天的精彩行程，從早玩到晚、從動到靜，樣樣不缺，讓孩子暑假不留白、天天有收穫！

體育局表示，今年新北運動中心夏令營主打「動得精彩、學得開心」，在歡樂中學習合作、培養紀律、探索興趣與建立成長自信的絕佳機會。課程內容結合運動訓練、創意手作、戶外探索與團隊挑戰，讓孩子在活動中發掘潛能、揮灑熱情。不論是運動健將還是創意小達人，通通都能找到屬於自己的夏日舞台。目前各項課程持續開放報名中，歡迎家長提早為孩子規劃充實有意義的暑期生活。

汐止運動中心推出的「遊汐冒險家」營隊，分為初階與進階籃球課程，從基本技巧到全場實戰，一路陪伴孩子突破自我，還加上戶外教學，讓學習更有趣；林口運動中心推出超過16項暑期熱門課程，從空氣槍、扯鈴、樂樂棒球、傳統弓箭、劍道到撞球、飛盤應有盡有，滿足各年齡層孩子的多元運動喜好；永和運動中心的「菁英運動家營」與「菁英培訓營」，從幼兒體能到進階訓練一應俱全，讓孩子有挑戰、有成長；淡水運動中心則設計了超彈性的「全日美式運動營」，孩子可自由選修上、下午的課程，像是籃球、匹克球、游泳、足球、MV舞蹈、DIY手作等，還加上主題探索課程如跑酷、魔術方塊、昆蟲觀察、烘焙與生命教育等，天天新鮮、天天精彩。更厲害的是，營隊還安排四場大型戶外教學，從潮境公園的海洋體驗、桃園高低空滑索探險，到宜蘭漂漂河、牛埔農事體驗，讓孩子在自然中體驗學習，開拓視野；土城運動中心的「夏季大衛營」則是熱血系孩子的天堂，有英雄成長綜合營、巔峰籃球、射箭、攀岩、桌球、游泳、匹克球等密集培訓課程，訓練與樂趣兼具；中和運動中心推出小獅夏令營、密室逃脫、大自然探索營與各項泳訓、球類密集班，融合創意與挑戰，讓孩子勇於嘗試、開心探索；新莊運動中心主打全天童樂運動營與游泳密集班，貼心設計適合家長全天候托育的需求；三重運動中心也帶來歡樂全日營、舞蹈營、神射手營、菁英球類營與WUSA攀岩營，從室內玩到戶外，從趣味玩到實力，天天都有驚喜，讓孩子每一天都精采不重複。

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▲五股國民運動中心夏令營營隊。

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▲林口國民運動中心夏令營「扯鈴奇藝營」。

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▲林口國民運動中心夏令營「神風疾射營」。

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▲新店國民運動中心夏令營「桌球」。

暑假不該只是放空，更是孩子成長的黃金時光。現在就是幫孩子卡位的最佳時機！即日起請至新北市各運動中心官網報名，掌握最新課程與名額，更多活動資訊也歡迎關注【新北運動聚點】粉絲專頁，一起迎接這個最充實、最開心、最難忘的夏天！

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