電商618搶好康！　TORY BURCH、COACH、YSL名牌包1元起標

▲拍賣平台618推精選名牌包款1元起標。（圖／Yahoo購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

年中汰舊換新3C家電、或是補貨囤貨日常生活必需品，電商618年中最大檔期已經開跑，各平台祭出超殺優惠搶攻買氣，除了美妝、日用清潔、3C家電等熱門品牌下殺折扣，還有最低1元商品、精品1元起標等超值好康，想省錢入手的人不妨把握這波購物良機。

6月迎來電商年中大促，東森購物網618年中慶活動開跑，祭出多重優惠，全站滿千抽王品集團餐券、玩大賓果完成任務領400，單筆滿618元有機會抽中最大獎曼谷雙人來回機票，以及6/18當天全站不限金額回饋10%，主打全站最高回饋達43%，再精選商品推出天天下殺18元起的超值搶購，還有任天堂Switch 2、iRobot Roomba Combo i5+掃拖機器人等必敗好物，3C家電全場79折起，消費者想搶好康又想賺飽飽可以趁現在下手。

▲東森購物網618年中慶活動開跑。（圖／翻攝自東森購物）

momo購物網「618決戰破盤殺」暖身慶將於6/9至6/18正式登場，活動期間主打「六大優惠天天爆擊」與「二大回饋限時加碼」雙主軸，包含：下單抽洛杉磯雙人機票、每日簽到賺mo幣、限時搶折價券與mo幣、滿額送購物金、限量美妝好禮，以及品類日輪番優惠；另有「組隊挑戰」、「夜貓限定券」等限時玩法，搶攻年中購物熱潮。

Yahoo購物618推出第二波活動「補貨節」品類市集，瞄準高消耗、高需求的民生用品、清潔保養與婦幼品類等全站下殺3折起，再加碼美妝、保健等品牌日，集結平台康寧、黛安芬、理膚寶水、大研生醫等超值好物，明星商品蘭蔻小黑瓶PRO近半價、理膚寶水「B5彈潤修復精華」買80ml送80ml，原價破萬元下殺只要33折、雅漾防曬夯品「全效極護亮顏防曬乳」買一送一，消費滿額再送SNOOPY捏捏樂盲盒及雙碗組；拍賣部分，則有TORY BURCH、COACH、YSL等精品包款1元起標，讓消費者競價搶便宜。

迎戰電商年中大促，PChome 24h購物「618年中折扣戰」主打全站最高45%回饋，推出「天天品牌品類日」、「限時瘋搶最低1元」、「整點搶神券」、「扭蛋抽618 P幣」「天天加碼P幣回饋」等優惠，其中「CITY CAFE大美式/中拿鐵電子票券」即日起至6/11下殺只要1元，咖啡控不能錯過。平台業者也指出，今年消費者在美國對等關稅帶來的不確定性、通膨壓力升溫，以及報稅季與夏季電費上路等支出高峰夾擊下，購物行為明顯趨向「理性精省」路線，預測通膨壓力、高溫來襲、暑假商機將成為本次618年中大促三大關鍵消費趨勢。