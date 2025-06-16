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中國解放軍2027年犯台？美軍2退將「見解不同調」　警告須備戰

▲▼國軍27日漢光演習，第三作戰區在八里海灘執行「聯合反登陸作戰操演」。（圖／記者蘇晏男攝）

▲中華民國國軍2023年漢光演習，第三作戰區在八里海灘執行「聯合反登陸作戰操演」。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者羅翊宬／綜合報導

中國是否會在2027年發動對台軍事攻擊，成為國際熱議話題。近期，美國退役軍官提出不同見解。前美軍印太司令戴維森（Philip Davidson）曾警告，台灣面臨的威脅可能在2027年爆發；但前美軍太平洋司令布萊爾（Dennis Blair）卻認為，2027年並非關鍵時刻。布萊爾強調，台美應加強防禦及合作，提升對中國的嚇阻能力。

美國眾議院「應對中共挑戰特設委員會」於5月18日召開聽證會，議題聚焦「中國對台灣日益增長的侵略行為」。會議上，委員會主席麥考爾（Michael McCaul）指出，2027年是值得關注的關鍵年份，強調這是美方推動有效軍事嚇阻的最後機會。他提到，若不及時填補在武器庫存、前線部署及後勤支援等方面的不足，台灣將難以有效防範中國軍事威脅。

美軍退役少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）也表達類似看法，指出美國對台軍售效率過低，呼籲應該加快對台軍援，並在台灣建立類似以色列與南韓的軍備儲備機制，以提升應變能力。

然而，另一位美國退役海軍上將、前太平洋司令布萊爾（Dennis Blair）近日在台發表看法，對於2027年是否成為中國攻台的關鍵年份表示不同見解。他認為，2027年其實更像是一個象徵性的時間點，而非具體的攻台計劃。布萊爾強調，美台雙方在軍事合作與防衛準備上正持續進步，但仍需加強自身防衛與嚇阻能力，特別是在面對中國解放軍的軍事現代化挑戰時。

布萊爾指出，解放軍的擴張範圍廣泛，並非單純針對台灣，這樣的軍事現代化涵蓋核威脅、太空戰力、航艦戰鬥群等領域。

布萊爾強調，2027年是中國共產黨建軍百年，因此外界普遍認為這是中共軍事發展的重要節點。然而，他認為中國的軍事擴張並不僅限於台灣問題，若真有計劃在2027年發動攻台，中國的軍事建設將會更多集中於兩棲作戰與登陸能力，而目前並未看到這樣的發展趨勢。

布萊爾也分析，俄烏戰爭中對台灣未來防衛提供3個參考方向。

首先，大國並不一定能戰勝規模較小但具堅定意志的國家。其次，烏克蘭利用無人機及空中載具對抗俄軍的空優，顯示即使面對強大的對手，小規模的部隊也能有效阻止敵軍推進。第三，烏克蘭成功擊沉俄國的莫斯科號巡洋艦，讓俄軍撤退，這一經歷對台灣在阻止中國兩棲艦艇上有重要啟發。

布萊爾最後強調，台灣應持續部署自主無人載具並加強近岸防衛，結合美方的極音速飛彈等先進武器，這樣即便面臨來自中國的軍事壓力，台美仍可維持有利的軍事平衡，確保台灣的防衛安全。

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