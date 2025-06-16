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伊朗首都加油站「大排長龍」畫面曝光　民眾染血怕爆想逃

▲▼ 以色列對伊朗發動空襲之後，德黑蘭居民受傷。圖經黑白處理。（圖／路透）

▲伊朗衛生部表示，至今已有224人死亡、1227人住院。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列與伊朗持續相互轟炸，伊朗衛生部表示，至今已有224人死亡、1227人住院。CNN、路透指出，伊朗首都德黑蘭各地加油站15日排起長長隊伍，當地居民陷入恐慌，試圖逃離首都。

▲▼ 伊朗民眾在加油站排隊 。（圖／路透）

▲▼ 伊朗加油站大排長龍 。（圖／路透）

▲▼ 伊朗民眾在加油站排隊 。（圖／路透）

當地居民透露，「大家都很緊張，加油站幾乎全都大排長龍，因為很多人打算逃出這座城市」。還有人指出，因為加油站燃料供應有限，排了好幾次隊才得到足夠的燃料。另有德黑蘭民眾稱，「我們這裡根本沒有避難所，整座城市都沒有。我不覺得發生緊急狀況的時候，大家有地方可以去」。

目前有許多人正往北部裏海（Caspian Sea）附近移動，此處更加偏僻鄉下。但當地居民指出，由於道路嚴重壅塞，寸步難行。

▲▼ 以色列對伊朗發動空襲之後，德黑蘭居民受傷。圖經黑白處理。（圖／路透）

▲以色列要求居住在武器生產設施附近的伊朗居民撤離，宣稱靠近這些地方將有生命危險。圖經黑白處理。（圖／路透）

以色列15日要求居住在武器生產設施附近的伊朗居民撤離，宣稱靠近這些地方將有生命危險。伊朗也向住在重要軍事和科學據點附近的以色列居民發出類似警告。

以色列15日空襲伊朗西部與中部多地，依據路透照片，德黑蘭街頭有民眾身上沾染血跡，神情驚慌，有些人倒在地上，有些人則抱著小孩奔逃。伊朗當局表示，在224名罹難者之中，絕大多數是平民，其餘包括部分伊朗高階軍事指揮官。

▼伊朗當局表示，在224名罹難者之中，絕大多數是平民。圖經黑白處理。（圖／路透）

▲▼ 以色列對伊朗發動空襲之後，德黑蘭居民受傷。圖經黑白處理。（圖／路透）

▲▼ 以色列對伊朗發動空襲之後，德黑蘭居民受傷。（圖／路透）

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