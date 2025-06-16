華郵：川普擬擴大旅行禁令　「新增36國」非洲最多

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

根據美媒取得並檢視的美國國務院備忘錄，美國總統川普政府正考慮進一步擴大旅行禁令，可能再對多達36個國家的公民施加入境限制，引發外界關注是否進一步收緊美國的邊境與簽證政策。

《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，這份備忘錄顯示，擬新增限制的名單中包含多達25個非洲國家，包括埃及、吉布地，以及數個加勒比海、中亞與太平洋島國。這些國家可能面臨簽證全面禁止、或其他形式的入境限制。

對此，美國國務院發言人回應稱，對於內部審議或通訊內容不予置評；白宮則尚未就報導內容做出正式回應。

本月稍早，川普已簽署一項新的入境禁令，禁止12個國家的公民入境美國，禁令自美東時間9日凌晨零時1分起生效。川普聲稱，此舉是為了「防止外國恐怖分子侵擾美國國土」。

根據路透社報導，這波禁令涵蓋的12國包括：阿富汗、緬甸、查德、剛果共和國、赤道幾內亞、厄利垂亞、海地、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹與葉門。

另有7個國家則遭遇部分限制措施，包括蒲隆地、古巴、寮國、獅子山共和國、多哥、土庫曼與委內瑞拉，具體限制形式尚未公布，但可能涉及特定簽證類別或條件入境規範。