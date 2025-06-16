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五角大廈「披薩訂單」暴增＝預告以色列空襲？　美：時間軸不符

▲▼澎湖雲朵披薩Mercato Pizza。（圖／記者蔡玟君攝）

▲披薩指數被認為是另一種預警數據。（圖／記者蔡玟君攝）

記者王佩翊／編譯

以色列13日突襲伊朗多個核設施，擊中多個目標，並證實有多名伊朗軍事高層與核科學家遭殲滅。然而，一個名為「五角大廈披薩報告」的X帳號卻在以色列發動「崛起之獅」（Rising Lion）行動的1個小時前指出，美國五角大廈附近披薩店訂單異常暴增，暗示美軍被迫「加班」，引發熱議。對此，五角大廈則澄清，該帳號列出的時間軸與實際情況不符。

「五角大廈披薩報告」（Pentagon Pizza Report）美東時間12日晚間6時59分在X上指出，五角大廈周邊披薩店的訂單量突然飆升，顯示「活動熱度大幅上升」。約1小時後，以色列就在當地時間13日凌晨對伊朗核設施及軍事高層實施精準打擊，也讓「披薩指數」的話題再度引發熱議。

「披薩指數」的概念可追溯至冷戰時期，據稱當時蘇聯特務曾利用華府披薩外送數據，推測美國是否有重大軍事行動準備。沒想到此次「五角大廈披薩報告」又精準預測了重大軍事行動。

根據美食網站Takeout的報導，五角大廈訂單量激增的現象並非毫無根據。1989年美國入侵巴拿馬、1991年沙漠風暴行動期間，五角大廈附近的披薩店訂單量均明顯上升。2024年以色列對伊朗進行飛彈攻擊時，類似情況也再度出現。

「五角大廈披薩報告」透過開源數據追蹤五角大廈周邊的餐飲活動熱度，吸引超過8萬名粉絲追蹤。在以色列空襲伊朗期間，它還附上圖表分析訂單量起伏，甚至指出周邊酒吧人潮異常稀少等細節，間接暗示美國國防部進入加班狀態。

對此，五角大廈發言人在接受《新聞週刊》訪問時強調，該帳號列出的事件時間軸與實際情況「並不完全吻合」，否認這項傳聞。

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