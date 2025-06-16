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指控伊朗2度「暗殺川普」未遂！　以色列總理驚曝殺機內幕

▲▼美國總統川普在白宮會見以色列總理納坦雅胡。（圖／路透）

▲川普在白宮會見以色列總理納坦雅胡。（資料照／路透）

記者吳美依／綜合報導

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）15日指控，伊朗策畫了針對美國總統川普的2次暗殺未遂行動，因為川普是伊朗獲取核武的最大威脅。

納坦雅胡接受《福斯新聞》主播拜爾（Bret Baier）採訪時，提出了這項令人震驚的指控。他當時試圖解釋為何對伊朗發動攻擊，「那些高唱『美國去死』的人們，2度試圖暗殺川普總統。你們想要讓這些人擁有核武，並且掌握將核武送到你們城市的方法嗎？當然不想。所以我們不僅在保護自己，也是在保護全世界。」

拜爾大感震驚，忍不住追問，「你剛剛說，伊朗2度試圖暗殺川普總統。你是否有情報表明，針對川普總統的暗殺企圖，直接來自伊朗？」納坦雅胡回應，「是的，透過代理人，透過他們的情報。是的。他們想要殺了他。」

不過，納坦雅胡隨後開玩笑說，川普並非唯一目標，因為他才是伊朗的頭號對手，「聽著，他們也想殺我……他們了解川普總統對於伊朗把核子武器化，並且使用核武的計畫構成威脅。」

川普去年競選期間2度遭到暗殺未遂。第一次是2024年7月，他在賓州造勢時險些遇害，幸好千鈞一髮之際躲過，僅被子彈擦傷右耳。第二次是2024年9月，他在佛州的川普國際高爾夫球俱樂部打球時，附近一名持槍男子犯案前被逮。

《紐約郵報》指出，美國安全機構並未指出伊朗與這2起暗殺事件的關聯性，但川普曾在某一次演講時，暗示伊朗是幕後黑手。對此，德黑蘭領導層堅決否認涉入。

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