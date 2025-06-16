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美官員：川普否決以色列暗殺伊朗最高領袖計畫

▲美國總統川普。（圖／路透社）

▲美國總統川普。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合報導

兩名美國官員15日向外媒透露，美國總統川普（Donald Trump）已否決以色列提出的暗殺伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）計畫，顯示華府在中東緊張局勢升溫之際，仍力圖維持某種程度的克制。

路透社引述其中一名官員指出，美方不會主動攻擊伊朗領導階層，除非伊朗對美國人構成直接威脅。「伊朗人有殺害美國人嗎？沒有。除非他們這麼做，否則我們根本不會考慮對其政治領導層下手。」

多名知情但要求匿名的官員指出，自從以色列近日發動大規模空襲、試圖摧毀伊朗核計畫設施以來，美方高層與以方密切聯繫，並曾獲通報以色列掌握暗殺哈米尼的機會，但最終遭到川普否決。

官員並未明言川普是否親自向以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）傳達否決訊息，但兩人近來頻繁通話，保持密切互動。

針對該報導，尼坦雅胡今日接受美國福斯新聞頻道節目《拜爾特別報導》（Special Report with Bret Baier）訪問時未正面證實，僅稱：「關於從未發生過的對話有很多虛假報導，我不會去談論此事。」他並補充：「我們在做我們必須做的事，未來也是如此。而我認為美國知道什麼對美國有利。」

另一方面，川普依然期望與伊朗重啟有關德黑蘭核計畫的談判。原訂於今日在阿曼舉行的會談，因為以色列空襲伊朗而遭取消。川普13日曾對路透社表示，美國對以方軍事行動「瞭若指掌」，顯示美方對局勢進展掌握度極高。

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