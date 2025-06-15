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川普發文：我來處理以伊衝突，讓中東再次偉大

▲▼美國總統川普在華盛頓特區參加美國陸軍建軍250週年閱兵式時發表演說。當天也是川普79歲生日。（圖／路透）

▲美國總統川普在華盛頓特區參加美國陸軍建軍250週年閱兵式時發表演說。6月14日也是川普79歲生日。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

美國總統川普（Donald J. Trump）稍早於當地時間周日早上在社群平台Truth Social發文，提到他任內曾成功調解多起國際爭端，並表示對以色列與伊朗之間的和平前景充滿信心。他強調，目前雙方正進行多通電話與會談，「和平即將到來」，並呼籲再度「讓中東再次偉大」。

川普指出，他曾用美國的貿易優勢，成功促成印度與巴基斯坦達成協議，兩國領袖展現決斷力，有效緩解緊張情勢。此外，他也提到在自己的領導下，長年對峙的塞爾維亞與科索沃一度瀕臨戰爭邊緣，經他斡旋後衝突趨緩。他批評前總統拜登上任後，做出一連串「愚蠢的決策」，但他有信心能再次修復局勢。

川普還提到他曾介入處理埃及與衣索比亞因尼羅河水壩爭議引發的緊張，並聲稱目前該區仍保持和平，是他化解干預的成果。

對於近期以色列與伊朗的緊張情勢，川普直言「很快就會有和平」，強調他正進行各項溝通與磋商，感嘆自己不常被媒體肯定，但「人民都知道真相」。

最後，他再度喊出政治口號：「讓中東再次偉大！」（Make the Middle East Great Again）

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