童音悠揚奏出夏日詩篇 山上國小快閃水道博物館

▲台南市山上國小薩克斯風樂團，在水道博物館林蔭中快閃演出，為午後增添詩意氛圍。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

一場結合童音與綠意的午後快閃演出，15日在台南山上花園水道博物館悠然展開，由山上國小薩克斯風樂團帶來的《黃昏的故鄉》、《可愛的玫瑰花》、《起風了》等經典曲目，在林蔭搖曳、微風輕拂的園區裡響起，為來訪民眾獻上一段清新動人的音樂饗宴。

山上國小校長蘇耿義表示，在原住民族委員會的支持下，學校自三年前推動薩克斯風課程，目前由四至六年級學生組成樂團，共有九位成員。平日利用每週三社團時間苦練，如今逐漸展現成果，為了讓孩子累積現場演奏經驗，也感謝水道博物館提供舞台，讓這群小小樂手有機會將努力分享給大眾。

演出過程中，小朋友們以高度專注與純熟技巧，吹奏出一首首溫柔且富含情感的旋律，不僅吸引眾多遊客駐足，更收穫陣陣掌聲與喝採。音符在夏風中飄盪，與綠意盎然的空間共鳴，也讓這段午後時光，多了一份動人與詩意。

山上花園水道博物館指出，六月雖為炎夏，園區歷經五年綠化努力，原本炙熱的廣場，如今已成為涼風穿梭的林蔭大道。這片由師生與志工親手種下的小樹群，搭配學童的現場演奏，使博物館不再只是展示的空間，更是一座富有生活感的社區文化場域。

館方進一步表示，未來將持續與在地學校合作，推動文化藝術走入公共場域，讓音樂、表演與教育活動在此匯聚。期盼山上水道博物館不只是歷史記憶的所在，也成為地方學童圓夢的舞台、民眾日常生活的一部分。