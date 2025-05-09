圍城快閃震撼府城　iF300台南18校4600師生用課程擁抱城市記憶

▲台南市建興國中師生共構「圍城」儀式，展現城市記憶與教育連結的象徵力量。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎接府城建城三百年，台南市教育局攜手古都保存再生文教基金會發起「iF300」教育文化行動，9日全市18所學校超過4600位師生齊聚參與「五九圍城」快閃活動，以課程為軸、學生為主體，串聯城垣、跨越世代，用創意與行動寫下新世代的城市記憶，為台南300年掀開教育與文化共構的新篇章。

市長黃偉哲表示，2025年是台南歷史與未來交會的關鍵時刻。「iF300」不僅回望三百年古城歲月，更藉由教育場域的積極參與，重新定義城市精神，展現教育與城市共生的巨大力量。

教育局長鄭新輝指出，台南是一座文化與創新並存的城市，學校不再只是課桌椅的集合體，而是文化傳承與公共參與的重要場域。這次活動更是跨校、跨代的文化教育運動，感謝每位參與者共同搭建起教育與城市的橋樑。

活動從清晨延續至傍晚，各校輪番展演創意行動：進學國小以震撼戰鼓快閃揭開序幕；勝利國小學生走上校門前人行道，將通學路轉化為歷史課堂；民德國中結合柔道、美術與藝陣，編排出「1725」、「300」、「2025」三組歷史數字；中山國中熱舞社以快閃與自發展覽強化學生主體性；壓軸的建興國中，171名學生與家長、老師於17:25共構圍城儀式，象徵教育與城市記憶的緊密連結。

多所學校也善用課間與社團時光參與：立人與崇明國小懸掛旗幟、拍照紀念；南英商工以棒球與餐飲技藝展現職校精神；南大附小與文元國小則結合社群教學，讓學生透過繪畫與表演貼近土地歷史、理解文化底蘊。

教育局強調，「五九圍城」行動不只是歷史回顧，更是教育實踐的文化創作。透過課程走入城市、走進生活，讓孩子成為文化的參與者與傳承者。未來「iF300」還將推出論壇、展覽與城市宣言等系列活動，持續實踐教育與城市共創，邀請市民一同書寫台南下一個300年。