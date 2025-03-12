愛「馨」永不停歇！犯保士林分會快閃市集

▲犯保士林分會常態舉辦好馨情快閃市集。（圖／記者黃資真攝，下同）



記者黃宥寧、黃資真／台北報導

犯罪被害人保護協會臺灣士林分會自2024年6月起開辦「好馨情快閃市集」，邀集犯罪被害家庭的馨生商家設攤販售自產美食。今（11日）攜手財團法人更生保護會士林分會及士林榮譽觀護人協進會共襄盛舉，上午11點起在士林地方法院1樓中庭擺設攤位，不少司法官、法院員工皆聞香而來，搶購各式商品！

「好馨情快閃市集」自去年6月起陸續在雙北等地舉辦一日快閃活動，本次活動也邀來熟面孔陳媽滷味、貓本家咖啡、向日有機農場，還有光壽司、極品軒牛軋糖、嘉農行趙媽媽手作等等，滿滿的手作溫度填滿了冰冷的法院大樓。

▲士林地檢署張云綺檢察長自掏腰包購買商品。



市集一開攤，等待已久的顧客們蜂擁而至，紛紛開始搶購自己喜歡的美食，士林地檢署張云綺檢察長以及士林地方法院的彭幸鳴院長特地到場關心販售狀況、為馨生商家加油打氣，更是自掏腰包帶頭搶購馨生商品，以直接消費表示對於馨生商家的支持。

張檢察長看到絡繹不絕的人潮相當開心，也非常感謝職工們的熱烈參與，馨生商家們也表示士林地檢署的職工們如此喜歡他們的商品，讓他們相當有成就感，也更有動力與自信，更能勇敢地走入人群。

雖然市集是一日快閃活動，但犯保士林分會的服務是持續不斷的，林志銜主任委員深知品牌的建立是必須經過長時間的努力，在一路陪伴馨生人度過艱辛地復原的過程感受到馨生商家努力地一步一步重建生活、重拾夢想，林主委全心協助推廣馨生商家，號召委員會及社會人士到場購買、支持，期待提升品牌知名度及提高馨生商家們的收入，達到重建生活與增加馨生人自信心的目的。

▲市集一開始就引來不少饕客前來購買。（圖／記者黃宥寧攝，下同）



士林分會秉持著「解決困境、撫平傷痛、重建生活」的服務宗旨，落實被害人的保護服務，使其權益獲得保障，提供符合被害人所需求的服務而提供最佳的服務，專業且溫暖地陪伴被害人並撫慰其傷痛，讓被害人受到完善的照顧。