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台南應用科大學子高鐵桃園站熱舞　情歌王子助唱旅客驚喜

▲台南應用科大學子高鐵桃園站熱舞

▲台南應用科大學子高鐵桃園站熱舞。（圖／高鐵桃園站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

來自「台南應用科技大學」舞蹈系的學生們，8日現身高鐵桃園站，為旅客帶來動感的舞蹈演出，該校重量級導師、情歌王子林隆璇以及李奕青也到場熱情助唱，為旅客帶來「你那麼愛她」、「橄欖樹」等名曲。悠揚的歌聲迴盪在高鐵車站大廳，將歲月流轉與愛戀情感詮釋得淋漓盡致，喚起來往旅客的青春回憶，紛紛報以熱烈掌聲。

高鐵桃園站表示，今日高鐵站快閃演出，除了有許多旅客青春回憶中的情歌王子林隆璇外，更有不少人認出另一位李奕青導師的父親，正是音樂大師李泰祥，兩人演唱的天籟之音搭配同學們專注賣力表演，讓每個動作與姿態都充分展現出美感與藝術傳達，吸引許多旅客駐足欣賞並且報以熱烈掌聲。

▲台南應用科大學子高鐵桃園站熱舞

▲情歌王子助唱旅客驚喜。（圖／高鐵桃園站提供）

台灣高鐵公司持續開放車站空間，提供在地藝文團體舉辦「藝起來高鐵」表演活動，希望為車站空間引進更多藝術元素，讓旅客在匆忙的行程間，也能夠與藝術不期而遇，感受到旅程的美好與藝術的魅力。

台南應用科技大學是南台灣唯一擁有的舞蹈系的大學，多次帶領同學們在日本及美國的國際競賽中獲得佳績。該校楊正宏校長表示，過去同學們就曾在高鐵台南站及左營站成功演出，獲得旅客熱烈迴響，也帶給同學將更大的信心與勇氣。這次同學們特別精心準備包括：現代芭蕾、當代舞、嘻哈舞蹈、彩球啦啦舞等多樣化的曲目，帶給高鐵旅客更多的感動與驚喜。

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