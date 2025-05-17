5千歲快閃奏響府城300！　劉貞宜率長者樂團安平三地獻奏

▲劉貞宜率領70位平均70歲的長者演奏團，在安平天後宮快閃演出陶笛與豎琴曲目，傳遞府城文化與長者生命力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

今年適逢府城建城300年，南華大學民族音樂學系豎琴老師劉貞宜，17日上午特別號召70位平均年齡達70歲、總歲數近5千歲的樂齡樂手，來到安平開台天後宮、安平古堡與金小姐雕像前，舉行《府城300－陶豎快閃安平三部曲》。

長者們以陶笛、豎琴、鈴鼓與鈴鐺現場演奏〈南都夜曲〉、〈安平追想曲〉，展現長者生命力，也為古城添上優雅詩意的一章。

劉貞宜曾留學奧地利國立維也納音樂大學，碩士返台後投身教學與樂齡推廣，除在南華大學任教，也長期於南區樂齡學習中心、國平里與崇文里等處教導陶笛、小豎琴，累積學生逾百人。她表示，台灣已邁入超高齡社會，這次快閃演出，就是為讓長者能夠站上舞台，自信展現人生的下半場，團隊中不乏七、八十歲者，最高齡更有90歲的陳天賀長者，精神奕奕，樂音不輸專業演奏者。

此次活動選在安平三大歷史場域舉行，呼應府城300的文化氛圍，開台天後宮主委盧友禮與總幹事林國明感動表示，過去廟埕是老人聚集交流的生活場景，如今再次成為銀髮族表演的舞台，是傳統與創新的結合，更笑稱「5千歲快閃團」明年若擴大成「6千歲團」，也將全力支援，期待更多長者能夠走出來、奏出屬於自己的生命樂章。