印度客機墜毀釀279死！15歲少年「睡夢中」慘死　母親逃生重傷

▲印度15歲少年遭墜機事故波及慘死，家屬悲痛欲絕。（圖／翻攝自hindustantimes，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

印度航空一架載有242人、編號AI171的班機，12日自阿美達巴德機場起飛不久後墜毀，機上僅1人生還，其餘241人全數罹難，殘骸波及地面建築物，導致地面38人喪生，總死亡人數攀升至279人。當地一名15歲少年當時在自家茶攤旁的樹下午睡，不幸遭墜機波及死亡，母親雖倖存卻全身燒傷，仍在加護病房搶救中。

根據《印度斯坦時報》，罹難的少年阿卡什・帕特尼（Akash Patni）一家在阿美達巴德市梅加尼納加（Meghaninagar）BJ醫學院宿舍附近經營茶攤已30年。事發當時，阿卡什正在茶攤旁樹下休息，母親希塔（Sita）則在一旁忙著做生意。由於接近午餐時間，茶攤顧客較少。飛機墜地爆炸瞬間，希塔緊急逃生，卻沒察覺兒子仍在現場，最終兒子命喪火海。

阿卡什的哥哥卡爾佩什（Kalpesh Patni）透露，當天下午1時30分接獲通知，趕到現場後得知噩耗。他指出母親雖奇蹟生還，但全身有多處燒燙傷，目前仍在公立醫院加護病房接受治療。而弟弟的遺體遲至兩天後方能領回，家屬至今未收到詳細說明。

事故發生地點原為一處貧民窟，帕特尼一家曾居住於此，但3個月前因BJ醫院園區擴建遭市政府拆除。事故當時，現場仍有部分孩童在空地遊玩，目擊者表示，可能還有多名青少年也遭波及，傷亡情況尚未完全釐清。

BJ醫學院方面指出，宿舍亦遭殃及，初步已辨識出8具死者遺體，分別為4名醫學生、2名員工與2名家屬，另有6至7名職員失聯，救援人員仍持續搜尋當中。

目前當局已展開調查，釐清飛機墜毀原因。由於事故規模嚴重且波及地面多人，印度政府表示將全力支援罹難者家屬並進行後續善後作業。