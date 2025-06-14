　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印度客機墜毀釀279死！15歲少年「睡夢中」慘死　母親逃生重傷

▲▼印度15歲少年遭墜機事故波及慘死，家屬悲痛欲絕。（圖／翻攝自hindustantimes）

▲印度15歲少年遭墜機事故波及慘死，家屬悲痛欲絕。（圖／翻攝自hindustantimes，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

印度航空一架載有242人、編號AI171的班機，12日自阿美達巴德機場起飛不久後墜毀，機上僅1人生還，其餘241人全數罹難，殘骸波及地面建築物，導致地面38人喪生，總死亡人數攀升至279人。當地一名15歲少年當時在自家茶攤旁的樹下午睡，不幸遭墜機波及死亡，母親雖倖存卻全身燒傷，仍在加護病房搶救中。

根據《印度斯坦時報》，罹難的少年阿卡什・帕特尼（Akash Patni）一家在阿美達巴德市梅加尼納加（Meghaninagar）BJ醫學院宿舍附近經營茶攤已30年。事發當時，阿卡什正在茶攤旁樹下休息，母親希塔（Sita）則在一旁忙著做生意。由於接近午餐時間，茶攤顧客較少。飛機墜地爆炸瞬間，希塔緊急逃生，卻沒察覺兒子仍在現場，最終兒子命喪火海。

阿卡什的哥哥卡爾佩什（Kalpesh Patni）透露，當天下午1時30分接獲通知，趕到現場後得知噩耗。他指出母親雖奇蹟生還，但全身有多處燒燙傷，目前仍在公立醫院加護病房接受治療。而弟弟的遺體遲至兩天後方能領回，家屬至今未收到詳細說明。

▲▼印度15歲少年遭墜機事故波及慘死，家屬悲痛欲絕。（圖／翻攝自hindustantimes）

事故發生地點原為一處貧民窟，帕特尼一家曾居住於此，但3個月前因BJ醫院園區擴建遭市政府拆除。事故當時，現場仍有部分孩童在空地遊玩，目擊者表示，可能還有多名青少年也遭波及，傷亡情況尚未完全釐清。

BJ醫學院方面指出，宿舍亦遭殃及，初步已辨識出8具死者遺體，分別為4名醫學生、2名員工與2名家屬，另有6至7名職員失聯，救援人員仍持續搜尋當中。

目前當局已展開調查，釐清飛機墜毀原因。由於事故規模嚴重且波及地面多人，印度政府表示將全力支援罹難者家屬並進行後續善後作業。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 3319 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
男星砸百萬買星宇股　「被虧太好騙」發聲揭內幕
快訊／才剃平頭陪父抗病魔　曹雅雯爸爸不幸離世
印航墜機！15歲少年「睡覺遭波及」慘死
孔子姓什麼？「一票人全答錯」正確答案超意外
頑童MJ116「2分鐘秒殺」塞爆網站　他罕露面鞠躬道歉…宣布

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印度客機墜毀釀279死！15歲少年「睡夢中」慘死　母親逃生重傷

防中國商品洗產地？　美提「2大條件」　越南喊話降低至25％

以色列轟伊朗住宅大樓60死　死者含20孩童「最小才6個月」

川普准了！承認日本製鐵收購美鋼　設「黃金股」要求遵守國安協定

點名美英法別幫以色列！　伊朗威脅攻擊中東基地和船隻

早料到以色列會動手！伊朗高層重大誤判　官員開罵簡訊曝光

神蹟？泰國男胸口中彈竟沒死　子彈卡佛牌撿回一命

快訊／伊朗計畫對美國中東基地發動攻擊

五角大廈洩露情報？網曝披薩店「外送量異常激增」：以色列開打了

伊朗攻擊「以軍總部」所在地！　飛彈擊中影片曝光

【這次他不再缺席我的重要時刻】警專畢典後見爸現身竟激動落淚...

【無情吐槽】館長求拍路邊「垃圾桶」　陸網友誠實反噴：太假了！

【閨蜜下跪求別拔管】控蔡語芯家屬「提前整理名牌包遺物」

【早有跡象？】印航墜機前2小時搭同架機 驚爆機艙內「所有東西都故障」

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

【不敢相信QQ】見「姑丈懷中有別人」弟弟直接傷心跪地XD

【沒喝孟婆湯？】1歲寶寶自己會拜拜！媽當場問號：第一次進廟欸

當李珠珢得知打者出局　一臉不敢相信XD

【高流量飯局】館長合體汪小菲吃晚餐！席間「台灣1歌手」突現身

【校內路樹奪命】逢甲大學路樹倒塌奪命　材料系碩一生傷重不治

印度客機墜毀釀279死！15歲少年「睡夢中」慘死　母親逃生重傷

防中國商品洗產地？　美提「2大條件」　越南喊話降低至25％

以色列轟伊朗住宅大樓60死　死者含20孩童「最小才6個月」

川普准了！承認日本製鐵收購美鋼　設「黃金股」要求遵守國安協定

點名美英法別幫以色列！　伊朗威脅攻擊中東基地和船隻

早料到以色列會動手！伊朗高層重大誤判　官員開罵簡訊曝光

神蹟？泰國男胸口中彈竟沒死　子彈卡佛牌撿回一命

快訊／伊朗計畫對美國中東基地發動攻擊

五角大廈洩露情報？網曝披薩店「外送量異常激增」：以色列開打了

伊朗攻擊「以軍總部」所在地！　飛彈擊中影片曝光

星女郎傳嫁豪門「每年拿8.2億」！　親發聲曝真相：被曲解

淡水交通大躍進！淡江大橋年底完工　淡北道路拚2029年通車

慢活正夯！新北景觀處推城市覓徑　輕鬆漫步公園小山徑

直擊／愛妻林志玲同學突現身「我有去婚禮！」　AKIRA嚇歪：我們好像有見過

快訊／才剃平頭陪父抗病魔　曹雅雯爸爸不幸離世：再也沒病痛

嘉義地檢察長參與醫院採購廉能研討會　持續推動醫療改革

越籍男凌晨載2同鄉「烏龜翻」撞毀5車　疑疲勞駕駛釀3傷

全台大南瓜齊聚新北　農友林建訓種出732斤南瓜奪冠

悍將、桃猿之戰30018人進場　改寫富邦隊史主場新高

《瘋神》男星砸百萬買星宇股　「被虧太好騙」發聲揭內幕

【高流量飯局】館長合體汪小菲吃晚餐！席間「台灣1歌手」突現身

國際熱門新聞

伊朗「擊落」以色列F-35　火燒殘骸照曝！

以色列宣布「關閉全球使館」

快訊／伊朗第四波反擊以色列　耶路撒冷傳爆炸

印航機長絕望求救通話曝　17秒後失控墜毀

快訊／伊朗擬對美國中東基地發動攻擊

以色列「鐵穹」護國畫面曝　攔截導彈僅2人亡

剖腹產打麻醉...醫師性侵孕婦！畫面全被拍

伊朗導彈襲擊以色列　巨大殘骸墜落街頭

早知以色列會動手　伊朗仍出現重大誤判

即／伊朗退出核談判

以色列「木馬屠城」奇襲　伊朗高層遭團滅

伊朗攻擊「以軍總部」所在地　影片曝光

以軍襲伊朗釀78死　軍事領導層全殞命

伊朗嗆「誰護以色列就打誰」　美國警告

更多熱門

相關新聞

中印同意加快恢復直航　繼續重建關係

中印同意加快恢復直航　繼續重建關係

明天是中印加勒萬河谷（Galwan Valley）流血衝突5週年，值此之際，中國和印度同意加快恢復兩國之間自2020年就中斷的直航航班，顯示雙邊關係進一步改善，但具體時間表未公布。

神蹟？男胸口中彈沒死　子彈卡佛牌活命

神蹟？男胸口中彈沒死　子彈卡佛牌活命

英威廉王子好友「誤吞蜜蜂」　53歲倒地驟逝

英威廉王子好友「誤吞蜜蜂」　53歲倒地驟逝

都是11A！印航唯一生還者「座位竟和我當年一樣」

都是11A！印航唯一生還者「座位竟和我當年一樣」

印航爆炸飆1000℃　盤點4可能失事原因

印航爆炸飆1000℃　盤點4可能失事原因

關鍵字：

東南亞要聞印度印度航空墜機

讀者迴響

熱門新聞

S型逼車1min下秒自撞護欄　賓士女身分曝

死後器捐遺愛人間！3年後受贈者全罹癌

即／今日第2起！愛河再撈獲1女浮屍

《棒棒堂》男星遭控長期跟騷！

伊朗「擊落」以色列F-35　火燒殘骸照曝！

新娘親妹妹竟是aespa Karina！　「素雅西裝裙裝現婚禮」賓客看到本人暴動

清大兒畢業不去台積電！　內行揭真相

年薪未達150萬　準青安族申貸「被勸退」　

以色列宣布「關閉全球使館」

12年綜藝大熱門喊停　吳宗憲紅眼眶「身家將全數捐出」

人妻控遭性侵！房東喊冤：妳也有在上面

拔管3條件超嚴格　律師打臉蔡語芯閨蜜

館長合體汪小菲「台灣1歌手」突現身：我來蹭飯的

搶匪揮刀砍到假奶　女撿回一命慶幸有隆乳

90歲日本最高齡AV女優！「私生活僅老公1人」成寡婦出道

更多

最夯影音

更多

【這次他不再缺席我的重要時刻】警專畢典後見爸現身竟激動落淚...

【無情吐槽】館長求拍路邊「垃圾桶」　陸網友誠實反噴：太假了！

【閨蜜下跪求別拔管】控蔡語芯家屬「提前整理名牌包遺物」

【早有跡象？】印航墜機前2小時搭同架機 驚爆機艙內「所有東西都故障」

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面