印航墜毀爆炸「溫度飆1000℃」逃生機會渺茫　盤點4可能失事原因

▲印度航空242人客機墜毀，僅1人生還。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

印度航空（Air India）AI171班機12日墜毀撞上醫學院宿舍，機上242人僅1人生還。印度高階消防人員說法指出，飛機墜毀油箱爆炸，讓現場頓時陷入一片火海，溫度瞬間升至攝氏1000度，宛如熔岩般的高溫，幾乎無人能夠逃脫。

印度斯坦時報、印度時報報導，這場空難發生之後，當地人隨即展開救人行動，邦級災害響應部隊（SDRF）也趕到現場，只不過隨著火勢越燒越猛烈，已無法再找到倖存者。

高階消防人員透露，飛機油箱爆炸讓現場溫度瞬間升至攝氏1000度，讓所有人逃生的機會渺茫。SDRF成員稱，他先前曾參與過多次危機處理行動，但從未見過如此嚴重的災難，「這裡溫度太高，難以展開行動，到處都是殘骸」。

印度內政部長阿米特·沙阿（Amit Shah）表示，失事客機當時載著大量燃油起飛升空，但飛機起飛之後幾乎是馬上發出緊急求救訊號，「飛機起火，不可能救出所有人」。

▲空難調查將持續數月之久。（圖／達志影像／美聯社）

NDTV指出，這場空難的相關調查將會持續數月之久，但實際上這架客機到底遇上何種情況才導致空難發生，可能有四種情況。

1.單引擎故障，起落架未收起，飛機失速

在飛機升空離開跑道之後立刻遇上單引擎故障或是鳥擊事件，這將大大增加機師與副機師的工作量，可能因為把注意力集中在引擎問題上，錯誤未依標準程序收起落架。在排除故障的過程中，飛機速度可能降至單引擎操作所需的最低控制速度以下，最終導致飛機失速。

2.罕見的雙引擎故障

雙引擎故障將讓客機變成一架無動力滑翔機，由於引擎完全失去動力，機組人員無法收起起落架，導致阻力增加，空速迅速下降，造成失速。在這麼低的高度之下，沒有時間執行雙引擎失效檢查程序或嘗試重新啟動引擎。

3.起飛襟翼配置錯誤，位置不當

在正常情況下，起飛期間襟翼通常會放下，以在低速狀態提供額外升力，但影像證據顯示，襟翼當時處於收起的狀態，並不尋常。若機師在高工作壓力情況下（例如引擎故障）錯誤把襟翼收起，而非收起起落架，將會大幅減少升力，特別是在只剩一具引擎運作的情況下，可能造成飛機失速。

4.引擎故障，但誤把正常運作的引擎關閉

這是指飛機升至400英尺時發生引擎故障，但機組人員誤把正常運作的引擎關閉，而非失效引擎的狀況。在這麼低的高度並無時間重新啟動引擎，導致推力與操控能力喪失。