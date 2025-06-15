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印度政府不排除「全面停飛」波音787！　下令擴大檢查同型機

▲▼印度航空一架搭載242人的班機12日起飛後不久即墜毀，並撞上一間醫學院宿舍，造成至少294人罹難。（圖／路透）

▲印度航空一架搭載242人的班機12日起飛後不久即墜毀，並撞上一間醫學院宿舍。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

印度航空一架波音787客機12日發生空難，起飛約30秒就墜毀，造成機上241人罹難，地面更有至少24人遭波及死亡，目前印度政府航空部已下令徹查該公司旗下的所有波音787機隊，而印度當局也正在評估是否要「全面停飛」國內所有波音787機隊。

根據《路透社》報導，這起事故是近10年最嚴重的空難事件，一名內部消息人士透露，印度航空與印度政府正在調查事故原因，調查方向集中在引擎推力、襟翼及起落架等飛行關鍵系統，同時也在調查印度航空是否存在過失，例如維修問題，不過並未將鳥擊列為主要原因。他補充說明稱，反恐專家團隊也參與了調查。

消息人士指出，有鑒於事件嚴重性，印度政府已展開調查，並評估是否應該全面停飛印度全國所有的波音787機隊。印度政府航空部則下令要求印度航空對搭載GEnx引擎的波音787-8/9進行額外安全檢查，包含飛機的起飛參數、發動機的控制測試以及引擎使用燃油的相關檢查等，確保系統正常運行，且引擎能提供足夠推力以支撐飛行。

根據印度《經濟時報》報導，印度全國共有34架787客機，其中印度航空有33架787客機，包含787-8與787-9，另一架則隸屬於同行IndiGo。不過印航內部人士稱，目前還未收到政府的停飛通知。

調查人員已在事故現場尋獲其中一個黑盒子「飛航資料紀錄器」，但座艙語音記錄器目前仍下落不明。

這架失事飛機自2013年首飛，於2014年交付給印度航空，是波音夢幻客機2011年投入商業飛行以來首次發生致命事故。根據乘客名單，機上包括169名印度人、53名英國人、7名葡萄牙人及1名加拿大人。

印度塔塔集團2022年接手印度航空，並於2024年與新加坡航空合資的Vistara完成合併。塔塔董事長詹德拉賈南（Natarajan Chandrasekaran）在內部信中表示，公司將全力配合調查，強調「目前仍不清楚事發原因，但會對外透明公布調查結果」。

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