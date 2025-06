杜拜「67層摩天大樓」燒起來！烈焰沿牆爬竄　災難畫面曝光

▲杜拜一棟67層樓的摩天大樓發生火災。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

杜拜一棟67層樓高的摩天大樓13日發生祝融之災,火苗沿著樓層不斷往上延燒,大量濃煙竄升的恐怖畫面,在社群媒體上流傳。幸好,當局全力灌救6小時之後,火勢已經順利撲滅,並且奇蹟似地無人傷亡。

杜拜媒體辦公室(DMO)14日證實,位於港口、67層樓的「濱海之巔」(Marina Pinnacle)前一晚發生大火,764戶的3820位居民全部安全撤離。當局正與建商密切合作,替受影響住戶安排臨時住處,並將優先考慮他們的安全與健康福祉。

#BREAKING



Dubai Skyscraper Fire | 3,800+ Evacuated



A massive fire broke out at Tiger Tower (Marina Pinnacle) in Dubai Marina



Nearly 4,000 residents safely evacuated, no casualties reported



Firefighting teams acted swiftly, cooling ops still ongoing



Authorities confirm… pic.twitter.com/M9o2sQWuqx