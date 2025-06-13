陸34層高樓消防演練玩真的！外牆見濃煙明火　機器狗及無人機幫大忙

記者魏有德／綜合報導

深圳市龍崗區京基智慧科園34層辦公大樓10日竄出滾滾濃煙和火焰，起火區域主要位於高樓層區，讓人看得怵目驚心。然而，當有民眾發現後求助消防單位，得到的回覆是，「這是一場消防演練，民眾切莫擔心。」這場高樓消防演練的想定正是一座34層超高層綜合建築發生火災，運用真實復刻火勢立體蔓延、大量人員被困等極端複雜災情，藉此考驗救災人員的處置情況。

▲深圳超高樓進行擬真消防演練。（圖／翻攝微博，下同）

《北青網》報導，為提升極端事故災害場景下應急救援能力，國家防災減災救災委員會、國務院安全生產委員會於6月中下旬開展「應急使命·2025」演習，深圳市龍崗區京基智慧科園演習模擬一座34層超高層綜合建築發生火災。

透過現場畫面可以發現，此次消防演練，火情發生在高樓層，消防人員運用多架無人機抵近灑水降溫，同時，也有無人機直接將醫療包投送至高樓層，火場內則運用四足智慧機器人進入充滿火煙的樓道進行搜索探查，在新科技運用下，減少消防人員救災時的風險。

根據演練資訊顯示，此次演習共引入新裝備12項，新技術20項，創新14項新戰法，旨在破解高層建築火災疏散救生、登高作業、阻截控火、供水供液、現場通信等五大核心難題。

演習重點展示城市無人機集群巡防偵察、多手段人員搜救、機器人偵察滅火、無人機高位滅火、多途徑立體供水、豎井泡沫封堵、轉角水槍高位泡沫灌注、高噴車立體控火、無人機高空破玻排煙等應用場景。

此外，在生命救援方面，登高平台消防車、電梯轎廂救援、直升機索降救援、熱成像儀定位搜索等多途徑人員搜救技術輪番演練，營救被困人員。至於面對超高建築的供水問題，多折臂高噴車外接供水、無人機吊升水帶供水、高壓噴霧消防車超高層垂直供水等新型立體供水模式，同樣在高樓火警現場得到演練成果。