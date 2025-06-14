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我全都要！花嶼國小附幼僅一人畢業「我獨自領獎」　抱走24件獎品

▲▼花嶼國小畢業生僅有一人，拿走24件獎品。（圖／記者陳洋翻攝）

▲花嶼國小畢業生僅有一人，拿走24件獎品。（圖／記者陳洋翻攝）

記者陳洋、柯振中／澎湖報導

澎湖縣望安鄉的花嶼國小13日舉辦畢業典禮，整場畢典當中，僅有一位附設幼兒園的大班畢業生。雖然畢業人數少，不過畢業典禮依舊隆重，陳姓畢業生不但獲得了縣長獎，還獨拿24份獎品，拍照時的開心模樣曝光，令人不禁會心一笑。

據了解，花嶼國小是台灣最西的離島國小，受到少子化、人口外流等因素影響，整間學校僅剩下5名學生。今年校內沒有6年級畢業生，整個畢業典禮僅有附幼的大班畢業生陳子鑫參加。

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▼花嶼國小畢業生僅有一人，拿走24件獎品。（圖／記者陳洋翻攝）

▲▼花嶼國小畢業生僅有一人，拿走24件獎品。（圖／記者陳洋翻攝）

雖然僅有一位小朋友順利畢業，校方仍舊十分重視，不但拍了畢業大合照，也精心布置了畢業典禮現場，環節也一點都不馬虎。最終陳子鑫小朋友不但以縣長獎的殊榮畢業，更是獨自包攬了24份獎品，臉上掛著燦爛的笑容。

▼花嶼國小畢業生僅有一人，拿走24件獎品。（圖／記者陳洋翻攝）

▲▼花嶼國小畢業生僅有一人，拿走24件獎品。（圖／記者陳洋翻攝）

目前花嶼國小共有8位教師，分別是附幼1位、國小部7位，教師的人數比學生還多。因為明年沒有新生入學，花嶼國小的附設幼兒園下學年度開始將暫時休園，校方也期待未來還有新生入學，讓附幼能夠再次開設。

陳子鑫小朋友畢業以後，會繼續在花嶼國小就讀，不過如果沒有其他新生，6年後他畢業以後，花嶼國小也可能走入歷史。

 
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