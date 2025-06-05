　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南一中畢業生致詞　感謝老師「引導我們這群猴子進化成人猿」

▲▼台南一中畢業典禮，畢業生致詞。（圖／翻攝自YouTube／臺南一中畢聯會）

▲台南一中畢業生致詞。（圖／翻攝自YouTube／臺南一中畢聯會）

記者許力方／綜合報導

莘莘學子迎來畢業季，邁向人生下一個旅程，台南一中畢業典禮3日晚間舉辦，畢業生設計的活動高潮迭起，學生代表林靖修上台致詞，細數了一中生三年來的日常，失去了很多、同時也獲得很多，特別感謝老師「引導我們這群猴子漸漸進化成人猿」，感性又搞笑的致詞與祝福，逗得全場又哭又笑。

南一中今年599名畢業生，畢業典禮以「Becoming」為主題，由學生自製影片開場，以及各班創意感謝影片，還邀請到傑出校友、前立法院長王金平前來致詞，他提醒畢業生們，身處科技一日千里的現代，雖然新的發明不斷更新世界的樣貌，但人的價值永遠不會被AI取代；要學習善用科技，而不被科技操控。

▲▼台南一中畢業典禮，畢業生致詞。（圖／翻攝自YouTube／臺南一中畢聯會）

學生代表則由畢聯會主席林靖修代表上台致詞，他開頭就細數走過南一中生那三年來編織的青春，「有熬夜準備段考的夜晚，有整堂影片的老師，也有那幾位總能睡滿整天的同學，有與地震同行的畢旅，也有總是裝弱說著『啊我都沒讀啊』，卻每次都能考排前三的同學，也有不想在美廣排的人擠人，總趁著上課時間溜出去買飯的同學。」

「這三年我們確實失去了很多……同時我們也獲得了很多…」林靖修致詞感謝了父母三年來的包容，感謝老師教導知識，「是他們引導我們這群猴子漸漸進化成人猿」，也感謝同學的陪伴成長，「看看身旁所有朋友，跟他說『我們是一輩子的好朋友，一輩子是一輩子喔！』」他說，畢業不是結束，星星將持續追夢，未來或許會各自奔赴不同的城市、學校、夢想，但無論走得多遠，這段高中時光將永遠刻印在我們心底。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
549 2 7139 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
連遭兩大醫學系撤錄取！高中生母校發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南一中畢業生致詞　感謝老師「引導我們這群猴子進化成人猿」

全國最多！新北「8站16台5據點」達標　打造30分鐘就業服務網

新北防汛雙箭齊發！偵水志工+績優區公所聯防極端氣候

中央大砍一般性補助...南投縣長立委陳情　批有錢改路名沒錢買廁紙

新北社福考核成績亮眼　獲衛福部「優等獎」肯定

注意繞道！新北6／11封閉泰山民生路施工　籲用路人改道配合

新北萬金杜鵑攝影展結果出爐　師徒聯手運用光影奪金銀二獎

貨車拋錨卡金崙橋　警方迅速疏導維持交通順暢

斥資900萬整修！花蓮市立圖書館7/1閉館　電子書借閱不中斷

孩子們的創作力大爆發　「藝生菌」畢業展台東登場

粉絲暖叮嚀「多愛自己」 惹哭趙露思：妳故意的！

【這種畢典怎麼輸】大腿炸裂！男同學短裙上身熱舞　目光無法從大腿移開啊 #善化高中

周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了

【我才是第三者QQ】看到爸爸來接！女兒秒舉雙手燦笑媽媽傻眼

【猜中店員年齡被請客 ! 】可愛女生一個人吃海底撈被請客 超幸運!

【誰還在手寫？】畢冊直接絹印蓋下去成品美到炸

秦漢&謝盈萱黑色笑話時間

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

韓國水龍頭怎麼開？ 他卡關很久水才流出水

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

台南一中畢業生致詞　感謝老師「引導我們這群猴子進化成人猿」

全國最多！新北「8站16台5據點」達標　打造30分鐘就業服務網

新北防汛雙箭齊發！偵水志工+績優區公所聯防極端氣候

中央大砍一般性補助...南投縣長立委陳情　批有錢改路名沒錢買廁紙

新北社福考核成績亮眼　獲衛福部「優等獎」肯定

注意繞道！新北6／11封閉泰山民生路施工　籲用路人改道配合

新北萬金杜鵑攝影展結果出爐　師徒聯手運用光影奪金銀二獎

貨車拋錨卡金崙橋　警方迅速疏導維持交通順暢

斥資900萬整修！花蓮市立圖書館7/1閉館　電子書借閱不中斷

孩子們的創作力大爆發　「藝生菌」畢業展台東登場

看壞景氣6成民眾支出更保守　商品漲幅過10%放棄不買了

高雄移工宿舍性侵前女友！她機警「打開手機」錄下侵犯鐵證

陽交大、北醫退貨學霸高中生　恐「5校通殺」剩下3校回應了

印度汽車大廠「首款旗艦電動車登場」！配備L2駕駛輔助還有召喚模式

台南一中畢業生致詞　感謝老師「引導我們這群猴子進化成人猿」

學測74級分學霸炫耀文翻車！遭2校醫學系退貨「另外3校這樣說」

7寶媽自駕小艇「頭髮捲入引擎」　頸部遭劇烈扭轉扯斷

國際火線／李在明，誰在暗？韓國政治前景裡的迷霧

系列賣破7000萬套《文明帝國7》登Switch 2！獨特功能、畫面曝光

韓18禁音樂劇又要來台！　「75分鐘超害羞演出」宣告升級

【誰還在手寫？】畢冊直接絹印蓋下去成品美到炸

地方熱門新聞

南投縣長立委齊赴中央陳情籲停刪補助

台南一中畢業生：老師引導猴子成人猿

新北就服站數量冠全國　打造30分鐘就業服務網

新北偵水志工+績優區公所聯防極端氣候

台南安平外海驚見男屍漂流身上刺青、穿EDWIN褲身分待查

新北社福考核成績亮眼　獲衛福部優等獎肯定

新北35處液位計把關　雷達+壓力雙重監測

鳥巢引蛇爬上樹！台南民宅女童隔窗對望2米臭青母嚇壞

捐熱血、護治安、抗噪音　桃園警分局歡慶警察節

雲嘉南管理處奪銅級觀光永續獎！井仔腳鹽田文化復育受肯定

從加護病房到時尚伸展台崑大邱芊綠畢製「重生」走出逆境

蔡易餘召集部會研商外傘頂洲保護議題

高雄死亡車禍！騎士撞安全島亡

無照騎車闖紅燈拒罰19萬48歲男被查扣帳戶繳清罰鍰

更多熱門

相關新聞

影／賴清德化身動漫迷　引用「膽大黨」、「芙莉蓮」勉勵畢業生

影／賴清德化身動漫迷　引用「膽大黨」、「芙莉蓮」勉勵畢業生

適逢畢業季，總統賴清德為所有國中小、高中職、大學及研究所畢業生錄製祝福影片。根據影片內容，他引用熱門漫畫《膽大黨》、日本熱門動漫《葬送的芙莉蓮》的經典台詞，鼓勵所有畢業生勇敢追夢、自在翱翔，讓許多畢業生驚喜連連。

畢業歌單給揮灑青春的你

畢業歌單給揮灑青春的你

大成商工14生錄取國立科大

大成商工14生錄取國立科大

福興宮化慈悲為動力　嘉勉優秀學子19年不輟

福興宮化慈悲為動力　嘉勉優秀學子19年不輟

文組剛畢業「薪水43K」能接受嗎？

文組剛畢業「薪水43K」能接受嗎？

關鍵字：

台南一中畢業畢業典禮畢業生林靖修王金平

讀者迴響

熱門新聞

陽明交大、北醫雙撤錄取！高中生母校發聲

是你嗎？加油中1000萬沒人領「獎落這縣市」

台烏混血YTR宣布分手！8年情告終「他教會我一切」暖哭網

為進台積電！渣男工程師「肉體換內推」狂睡科技女

長髮正妹下保時捷「吐一口濃白」　39秒影片狂歪樓

典型梅雨下到發紅！11縣市豪大雨特報

即／兒子婚前被爆劈腿　王義川喊告無緣媳婦

八方雲集「1神級美食」驚傳停售！老饕崩潰

「遷入戶籍」房租漲5000炎上　房東投降了

《戲說》女星被爆劈腿兄弟懷孕！

連江變態砲兵偷拍2女共浴　被抓包下場慘

女到醫院探望母親　發現病床上躺陌生人

快訊／高中生造假「最佳辯士」再遭北醫取消錄取　已痛失兩校資格

黃仁勳「30秒短片」被炎上！　連大老都怕到噤聲

郁方7樓家中聽見「狂笑聲」轉頭看陽台驚呆

更多

最夯影音

更多

粉絲暖叮嚀「多愛自己」 惹哭趙露思：妳故意的！

【這種畢典怎麼輸】大腿炸裂！男同學短裙上身熱舞　目光無法從大腿移開啊 #善化高中

周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了

【我才是第三者QQ】看到爸爸來接！女兒秒舉雙手燦笑媽媽傻眼

【猜中店員年齡被請客 ! 】可愛女生一個人吃海底撈被請客 超幸運!

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面