台南一中畢業生致詞　感謝老師「引導我們這群猴子進化成人猿」

▲台南一中畢業生致詞。（圖／翻攝自YouTube／臺南一中畢聯會）



記者許力方／綜合報導

莘莘學子迎來畢業季，邁向人生下一個旅程，台南一中畢業典禮3日晚間舉辦，畢業生設計的活動高潮迭起，學生代表林靖修上台致詞，細數了一中生三年來的日常，失去了很多、同時也獲得很多，特別感謝老師「引導我們這群猴子漸漸進化成人猿」，感性又搞笑的致詞與祝福，逗得全場又哭又笑。

南一中今年599名畢業生，畢業典禮以「Becoming」為主題，由學生自製影片開場，以及各班創意感謝影片，還邀請到傑出校友、前立法院長王金平前來致詞，他提醒畢業生們，身處科技一日千里的現代，雖然新的發明不斷更新世界的樣貌，但人的價值永遠不會被AI取代；要學習善用科技，而不被科技操控。

學生代表則由畢聯會主席林靖修代表上台致詞，他開頭就細數走過南一中生那三年來編織的青春，「有熬夜準備段考的夜晚，有整堂影片的老師，也有那幾位總能睡滿整天的同學，有與地震同行的畢旅，也有總是裝弱說著『啊我都沒讀啊』，卻每次都能考排前三的同學，也有不想在美廣排的人擠人，總趁著上課時間溜出去買飯的同學。」

「這三年我們確實失去了很多……同時我們也獲得了很多…」林靖修致詞感謝了父母三年來的包容，感謝老師教導知識，「是他們引導我們這群猴子漸漸進化成人猿」，也感謝同學的陪伴成長，「看看身旁所有朋友，跟他說『我們是一輩子的好朋友，一輩子是一輩子喔！』」他說，畢業不是結束，星星將持續追夢，未來或許會各自奔赴不同的城市、學校、夢想，但無論走得多遠，這段高中時光將永遠刻印在我們心底。