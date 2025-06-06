17歲帥模特拍畢業照「跳海游泳」溺斃！被海浪拍上岸

▲17歲帥模特下海游泳，結果被海浪捲走，過了15分鐘才被拍上岸。（圖／翻攝卡馬索拉IG）



記者柯振中／綜合報導

巴西塞阿拉州（Ceará）日前發生一起死亡意外，17歲學生卡馬索拉（Nicolas Araújo Camassola）為了慶祝畢業，與朋友到當地著名的馬塞約海灘（Praia de Pontal de Maceió）遊玩，沒想到不慎溺斃，突如其來的消息讓親友感到相當錯愕。

綜合外沒報導，卡馬索拉當時正與同學參與畢業照拍攝活動，期間他跟朋友下海戲水，卻不幸碰到意外，遭海流捲走，直到15分鐘以後，才又被拍上岸。

儘管其他友人迅速出手救人，並且施以心肺復甦術，消防人員也火速到場，將卡馬索拉送醫，但卡馬索拉仍然因搶救無效身亡。

▼17歲帥模特下海游泳，結果被海浪捲走，過了15分鐘才被拍上岸。（圖／翻攝卡馬索拉IG）



據了解，卡馬索拉是某間職業教育學校的學生，除了學生身分以外，他還是一名模特兒、攝影師，不但代言了多個服飾品牌，還曾經參加大型的時尚活動。

此外，卡馬索拉相當熱衷健身，平時常常在網路上分享訓練日常。事件發生後，卡馬索拉的經紀公司發文悼念，「他是一位充滿潛力與夢想的年輕人，即使與我們相處的時間不長，也留下了謙遜、親切與努力的深刻印象。」