月薪上看10萬元　永康就業中心徵才釋出2千職缺吸引新鮮人卡位

▲永康就業中心徵才活動吸引眾多青年參與，會場人潮踴躍、氣氛熱絡。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

畢業季求職潮開跑，永康就業中心14日於台南大學附中活動中心舉辦大型徵才活動，現場匯聚34家知名企業、釋出近2000個工作機會，其中高達7成職缺月薪32K以上，更有科技廠商開出最高月薪10萬元招募研發工程師，吸引大批社會新鮮人與轉職民眾到場應徵。

此次徵才涵蓋科技、製造、服務、餐飲、零售等多元產業，參與廠商包括錸恩帕斯、統一實業、艾爾斯半導體、志鋼金屬、光泉牧場、王品餐飲、85度C、台灣屈臣氏、全家便利商店、台灣麥當勞等知名企業，皆設攤招募新血，現場人潮絡繹不絕。

高薪職缺成為焦點，包括台灣矽科宏晟科技研發工程師開出10萬元月薪、宏陽工程顧問公司司機職缺達60K，易昇鋼鐵、府城汽車客運維修員與駕駛薪資約55K，緯穎智造品保人員也有5萬元以上水準，不少求職者直呼「真的值得來看看！」

為貼近各族群需求，現場規劃「畢業青年專區」，提供履歷健檢、模擬面試、職涯諮詢等一對一輔導，吸引眾多青年參與；另設有「二度就業婦女專區」與「親子專區」，安排託育陪伴服務，讓家有幼兒的媽媽們安心參與面試，不少家長大讚「超貼心，真的很有人情味！」

永康就業中心主任李奇玫表示，本次徵才活動不僅提供多樣工作選擇，更注重各族群就業支持與友善措施，盼幫助每位求職者都能「找得到方向、做得到工作」。她也鼓勵民眾善用勞動部的就業利多政策，如學習津貼、職訓課程、就業獎勵與最高200萬元微型創業貸款等，積極開展職涯新篇章。

今日活動現場熱鬧滾滾，除徵才攤位外，亦展出職訓成果與在地培力成果，包括成品展售、創意手作DIY體驗等，呈現地方產業鏈結與培育能量。退輔會台南市榮民服務處副處長徐麗如、山上區區長王上宜、永康區副區長陳必成、台南大學附中校長陳森杰等人皆到場，勉勵求職民眾勇敢追夢、掌握人生轉折契機。