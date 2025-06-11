台南永康夜市瓦斯爆燃！2人灼傷　南消籲「4步驟應變」

▲永康五王夜市一地瓜球攤9日晚疑瓦斯管線脫落起火，造成2人受傷送醫。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市永康區五王國小旁的夜市9日晚間驚傳火警！一處販售地瓜球攤位疑因瓦斯管線脫落，導致瞬間爆燃起火造成2人受傷，所幸均無生命危險，火勢迅速撲滅但炙熱火光與驚呼聲劃破夜空，場面一度混亂，消防局提醒攤商、市民，瓦斯使用絕不可掉以輕心，並依「禁、關、推、離」四大應變原則，盼提高防災意識。

台南市消防局指出，該起火警發生於9日晚上，事故攤販疑因瓦斯設備接頭鬆脫導致洩漏，進而釀成火災。現場2名工作人員遭火勢波及，身體多處灼傷，經送醫治療後無生命危險。至於起火的詳細原因，目前仍待後續火災鑑定調查釐清。

消防局長李明峯表示，近年類似夜市或攤販火警多與瓦斯設備管理疏失有關，民眾常因忽略檢查或操作不慎，釀成不可挽回的損失。他提醒，瓦斯器材選購應使用貼有「經濟部標準檢驗局合格標識」的產品，且應定期檢查管線是否龜裂、老化，可用肥皂水塗抹接頭處檢測是否洩漏，若發現冒泡即應立即停用。

李明峯也強調，一旦發現疑似瓦斯洩漏，應立刻啟動「禁、關、推、離」四步驟應變規則：

一、禁火源：立即關閉所有明火、禁止吸菸與操作電器開關。

二、關瓦斯：立即關閉瓦斯開關，防止持續洩漏。

三、推通風：打開門窗加強通風，讓瓦斯散去。

四、離現場：人員應迅速撤離至安全區域，再通報119或瓦斯公司協助處理。

市長黃偉哲亦呼籲，攤商與市民平時務必落實瓦斯設備安全管理，妥善使用與定期維護，是避免意外最關鍵的第一步。他也強調市府將加強夜市巡查與宣導，以保障市民生命財產安全。