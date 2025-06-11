星巴克夢幻職缺！環遊世界「喝咖啡拍影片」　年薪上看400萬

▲總部位於西雅圖的星巴克，開出夢幻職缺。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

星巴克（Starbucks）開出夢幻職缺，徵求2名內容創作者，環遊世界1年，造訪全球各地的星巴克，並為該公司拍攝社群媒體影片，不僅補助全額旅宿費用，年薪最高還上看13.6萬美元（約新台幣407萬元）。

商業內幕報導，星巴克一共開出2個全職職缺，薪資落在8.01萬美元（約新台幣240萬）至13.6萬美元之間，遠端工作1年期間，旅遊成本將由達美航空（Delta Air Lines）及萬豪酒店集團（Marriott Bonvoy）提供的旅宿服務分擔。

不過，應徵者必須符合幾項條件，包括必須是美國居民，年滿18歲，但不需要工作經驗或大學文憑。其中一個職缺會留給內部員工爭取，另一個職缺則會從外部招聘。

根據星巴克5月28日發布的招募公告，「在這史詩般的一年，你將環遊世界，想想米蘭、東京、哥倫比亞、杜拜、哥斯大黎加，捕捉星巴克體驗背後的氛圍、文化和人。」

有興趣應徵的人，必須在6月13日之前，於TikTok發布申請影片，並且附上標籤「#StarbucksGlobalCoffeeCreator」。截至目前，附上該標籤的TikTok影片已經累計超過300部。