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南韓5月就業增24.5萬人！青年失業擴大、高齡就業破700萬人創新高

▲▼南韓就業,南韓上班族,南韓求職。（圖／VCG）

▲南韓政府公布今年5月就業動向。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓今年5月就業人口逼近3000萬，比去年同期增加24.5萬人，時隔13個月增幅重返20萬人，整體就業市場呈現溫和復甦。不過，建設業與製造業景氣不振、持續裁減人力，使青年族群的就業與雇用率也跟著下滑，與高齡就業人口擴張形成鮮明對比，突顯出南韓勞動市場的結構性分歧問題。

根據《韓聯社》，南韓統計廳今（11）日公布「5月雇用動向」，15歲以上就業人口達2916萬人，與去年同期相比增加24.5萬人，創下自2024年4月以來最大增幅，並連續第5個月呈現增加趨勢。不過，成長主力集中在60歲以上高齡族群，光是一個月就增加37萬人，就使高齡業人口首度突破700萬人，占比明顯擴大。

反觀年輕族群（15至29歲）就業人口年減15萬人，就業率下滑至46.2%，減少0.7個百分點，20多歲整體就業人數也減少12.4萬人；40至50歲族群則分別減少3.9萬與6.8萬人。

產業別來看，傳統製造業與建設業陷入長期疲弱狀態。其中，製造業就業人口年減6.7萬人，已連續11個月呈下滑趨勢；建設業減少10.6萬人，更是連續13個月呈現負成長。農林漁業則因氣候異常寒冷影響插秧作業，使就業人口年減13.5萬人。

服務業表現兩極，住宿及餐飲業就業人數大減6.7萬人，創下2021年11月以來最大降幅，主因包括景氣低迷、調查週不含佛誕節連假，導致外食需求減弱。不過，批發與零售業年增1.8萬人，為15個月以來首次反彈，顯示內需動能仍具支撐。

勞動市場整體指標方面，經濟活動人口達3012萬人，創歷史新高。15歲以上就業率為63.8%，較去年同期上升0.3個百分點；失業率降至2.8%，低於去年同期。不過，日薪勞工減少5.9萬人，非薪資勞動者（如自營業者、無給薪家庭勞動者）也減少8.4萬人，顯示部分邊緣就業者仍受景氣拖累。

南韓政府表示，將透過第二次追加預算案，強化對青年與弱勢族群的就業支援，同時投資人工智慧（AI）等新興產業，擴大民間就業機會，並加速內需復甦步伐。

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